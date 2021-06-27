邁阿密恐怖樓塌！8旬夫妻失蹤74hrs　孫子接到16通「阿嬤家來電」

▲老夫妻住在邁阿密倒塌的公寓中，至今下落不明，孫子卻接到16通來自公寓市話的號碼來電。（圖／翻攝自Facebook／Myriam Blank Caspi Notkin）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國佛州邁阿密公寓於24日凌晨1時23分無預警倒塌，從意外發生至今已經超過74小時。當地男子薩謬爾森（Jake Samuelson）向當地媒體表示，自己的祖父母就住這棟12層公寓大廈，現在仍然下落不明，但奇怪的是，事發3天以來已經接到16通祖父母家裡市話號碼打來的電話了，令家人都相當揪心。

▲邁阿密24日發生12層樓濱海大廈倒塌慘劇，從老夫妻合照中可見住宅陽台與倒塌大樓的設計相同。（圖／路透）

根據《紐約郵報》報導，81歲的麥莉雅姆（Myriam Caspi Notkin）與87歲的丈夫阿爾尼（Arnie Notkin）住在倒塌的「查普蘭大樓南棟」（Champlain Towers South）的302號公寓，目前下落不明，恐怕仍受困在瓦礫堆下，全家人仍在苦苦等候救援警消能傳來好消息。夫妻倆的孫子薩謬爾森向當地媒體WBLG表示，至今已經收到16通來電，號碼顯示為祖父母公寓的市話，但接起來卻只聽到電波干擾的雜音。

▲邁阿密夫賽德市（Surfside）「查普蘭大樓南棟」（Champlain Towers South）倒塌，當局仍在搶救中。（圖／達志影像／美聯社）

薩謬爾森說，第一通電話是在24日事發當晚的9時50分打來的，當時全家人都坐在客廳裡，所有人相當震驚，因為他們接起來發現只有雜音，沒有說話的人聲，情緒非常複雜。隔天上午，一家人到了災害中心後，又接到了15通來自同樣市話號碼的來電，但這每一通電話都令家屬十分揪心，因為他們沒辦法確定這是不是麥莉雅姆或阿爾尼打來的，也可能是別的訊號問題。

薩謬爾森表示，25日晚間接到最後一通電話之後，隔天周六就沒有再接到電話了，當地媒體試著回撥這個電話號碼，聽到的卻是忙線中「busy signal」。家屬表示， 起初接到電話之後就已向當局詢問這個情況，政府人員表示正在對此進行調查，也聯絡了一名警探，但目前尚未得到答覆。

▲親友在臉書PO文協尋失蹤的阿爾尼夫婦。（圖／翻攝自Facebook／Fortuna Bichachi Smukler）

親友也透過臉書社團張貼尋人啟事，希望能快點找到失蹤的麥莉雅姆與阿爾尼。而從小與這對老夫妻的3名女兒一起長大的好友斯穆克勒（Fortuna Smukler），她同時也擔任北邁阿密海灘地方長官，她向《邁阿密先驅報》表示，當自己得知這對夫妻住在302號公寓時，已開始失去希望，「在這種事情上將會是奇蹟，我們只能祈求奇蹟發生。」

根據《紐約時報》報導，目前搶救工作仍在繼續進行中，3天以來僅找出5具遺體和部分殘肢，仍有多達159人下落不明，有35人成功從完好部分的建築物中被救出，另有2人從瓦礫堆中倖存，但當局憂心，死亡人數可能會更多。

▼從倒塌大廈的鳥瞰照可以看出事件慘況。（圖／路透）

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