　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩暴瘦消雙下巴！北韓居民見「憔悴模樣」心痛落淚：無法接受

▲▼金正恩6月以來主持一連串會議，與過去相比消瘦的身材、憔悴的神情，教人民表示心痛。（圖／路透社）

▲金正恩6月以來主持一連串會議，與過去相比消瘦的身材、憔悴的神情，教人民表示心痛。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人、朝鮮勞動黨總書記金正恩神隱近1個月，在6月出席主持政治局會議時，卻被發現身材突然暴瘦，不僅手上的瑞士萬國名錶錶帶繫得更緊，甚至臉部、下巴肉也削瘦一大圈，如此憔悴疲累的模樣，讓北韓當地居民心痛哭喊，表示不能接受。

北韓官媒《朝鮮中央電視台》於25日採訪觀賞國務委員會演奏團，某居民便向媒體透露，「看到敬愛的總書記同志（金正恩）消瘦憔悴的模樣，人民最感到心痛，每個人都情不自禁地掉下眼淚！」

據悉，金正恩本月15至18日主持中央委員會權原會議，在官媒公開相片時，被發現近期的模樣與數個月前相比，明顯感覺到瘦了一大圈。有人推測，金正恩可能在5月神隱時，便執行減重計畫。對此，南韓統一部也表示，目前沒有任何證據或異常的動向顯示金正恩身體健康出現狀況。

▲▼ 從金正恩手腕配戴的瑞士名錶，可以觀察其體重可能正在逐漸減輕。（圖／翻攝自NK News）

▲從金正恩手腕配戴的瑞士名錶，可以觀察其體重可能正在逐漸減輕。（圖／翻攝自NK News）

另外，美國專門分析北韓時事的媒體《NK News》比對金正恩於去年11月、今年3月、6月的相片，發現金正恩體重明顯下降，且手腕的粗度逐漸變細，而其配戴的瑞士Iwc萬國錶的錶帶，也被發現繫得越來越緊。

►金正恩暴瘦「快死了」？俄專家爆北韓進「緊急狀態」：準備立繼承人
►金正恩神隱1個月「變瘦了」！37萬名錶露餡　他驚爆北韓在選繼承人

肌膚保水更逆齡！台酒「青春露」激殺1.9折

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
話才說4天「Delta已在屏東」　專家籲做3件事：我們承受不
北市2人「與Delta確診者有接觸」！　緊急安排PCR採檢、
快訊／「北農那邊傳過來」　侯友宜公布淡水清水街快篩847人結
快訊／曾接觸Delta染疫司機！　台南4人集中檢疫
快訊／屏東是否封村2星期、升四級警戒？　潘孟安回應了
一天爆增8例！Delta染疫司機到過台南　黃偉哲直播吸2萬人
快訊／侯友宜憤怒！　因中央不甩入境普篩「早連3天提醒Delt
快訊／屏東果農確診「感染源不明」！　到醫院開刀PCR陽性
快訊／防堵Delta「管控境內」　侯友宜宣布新北要做4件事
防Delta！陳其邁啟動「枋山專案」　最新採檢結果出爐
快訊／北市12行政區確診數曝光！　萬華本週30例最多
快訊／「一大坨對流雲系」　雨區擴大！9縣市大雨特報
快訊／台南突增8例！　一家8口確診「匡列104人」
快訊／新北41例感染源曝光　萬華大同相關6人、北農2人
快訊／侯友宜：新北熱區防疫奏效！中和+0﹑板橋今+1
萬華外籍男過馬路倒地畫面曝！　死後確診4警全隔離
Delta強襲「屏東今+1」　穩了？網曝最大隱憂
快訊／新北本土今增41例「 三重＋20最高」　各區染疫數曝光
LIVE／新北今+41例「防堵Delta」　侯友宜最新說明
增1死者「肺栓塞」關鍵死因？　指揮中心曝「已累計2例」
飛特立航空特權疫苗　「16人非現有編制員工」！民航局開罰
屏東爆發Delta求「優先補疫苗」！　陳時中回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金正恩暴瘦消雙下巴！北韓居民見「憔悴模樣」心痛落淚：無法接受

美1.78億人打完首劑疫苗…年輕人接種率低迷！　英德推免預約施打

衝關島打疫苗！關島旅遊局長：3架台灣包機7月起飛　人數破500人

美國之音：新冠病毒溯源「最新3大發現」　直指中國企圖掩蓋真相

日本研究：染疫痊癒仍應接種疫苗　打1劑就有足夠保護力

青瓦台再爆炒地風暴！反貪腐秘書官疑靠林地賺價差...稍早已請辭

馬來西亞「全面封鎖」無限期延長！　連續第5天增5000例↑確診

邁阿密大樓「鬆餅式坍塌+底部悶燒」搜救難度增！　仍有159人失蹤

邁阿密公寓倒塌5死156失蹤...3年前報告示警：結構早出嚴重問題！

研究：「冠狀病毒大流行」2萬年前現蹤　地點在東亞

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

3歲弟為家人下廚「切菜超熟練」　童音貼心叮嚀拿刀要注意萌翻❤

屏東計程車司機染「Delta變異株」　曾2度到台南！網狂抖：快升四級

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

線上體育課「白同學亂入直播」!　甩頭狂刷存在...師：那坨是什麼

打燈就無敵？三寶「10秒雷2次」 中線右轉...直行機車衰被擊落！

金正恩暴瘦消雙下巴！北韓居民見「憔悴模樣」心痛落淚：無法接受

美1.78億人打完首劑疫苗…年輕人接種率低迷！　英德推免預約施打

衝關島打疫苗！關島旅遊局長：3架台灣包機7月起飛　人數破500人

美國之音：新冠病毒溯源「最新3大發現」　直指中國企圖掩蓋真相

日本研究：染疫痊癒仍應接種疫苗　打1劑就有足夠保護力

青瓦台再爆炒地風暴！反貪腐秘書官疑靠林地賺價差...稍早已請辭

馬來西亞「全面封鎖」無限期延長！　連續第5天增5000例↑確診

邁阿密大樓「鬆餅式坍塌+底部悶燒」搜救難度增！　仍有159人失蹤

邁阿密公寓倒塌5死156失蹤...3年前報告示警：結構早出嚴重問題！

研究：「冠狀病毒大流行」2萬年前現蹤　地點在東亞

隱匿足跡罰30萬！宜蘭確診陸女卡拉OK伴唱　CT值13去過這些地方

mRNA疫苗恐引「心肌炎」　羅一鈞：第2劑發生率比背景值高！

家人不喜歡男友怎麼辦？　曾智希曝「解決SOP」親身經歷！

終於！桃園龍潭居民期盼逾10年　國3高原交流道29日通車

原定生完6個月後辦婚禮！　簡廷芮曝進度⋯談女兒全是愛：最可愛

北市2市民「與屏東Delta確診者有接觸」　緊急安排PCR採檢、收住隔離

話才說4天…「Delta已在屏東」！毒物專家籲做3件事：我們承受不起

5月中旬以來基隆首度零確診　林右昌：沒有鬆懈的本錢

溫網／喬科維奇衝擊第6冠＆20座大滿貫　正確專注能擊敗任何人

懶人必看！治療師大推3招「滑手機健身法」　在家也能練出好身材

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

國際熱門新聞

馬來西亞宣布　「全面封鎖」無限期延長

Delta變種佔英國99％病例　年輕人症狀曝　

台盛行宇美町式　日本發明醫生驚訝

12歲少年衝浪巧遇公牛鯊！小腿肚被啃光

遭前繼父兼丈夫強暴賣淫 殺夫法國女當庭獲釋

身心障礙外送員送餐　騎3km發現遭整

家樂福要賣台灣門市　業者回應了

兩大毒販小鎮火拚　18人陳屍大街

盤點前10大Delta病毒受害國家

Delta強襲　雪梨宣布「封城14天」

英衛生大臣擁吻女助理！　「0防疫」犯眾怒下台

美熱氣球撞電線遭肢解！　4人當場亡1送醫不治

孩童無名塚曝光！揭加拿大迫害原民歷史

澳洲Delta病例增　紐澳旅遊泡泡暫停

更多熱門

相關新聞

日本研究　染疫痊癒仍應接種疫苗

日本研究　染疫痊癒仍應接種疫苗

根據日本專家所做研究，曾自然感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）痊癒的人，為了讓體內產生足夠抗體，仍應接種疫苗。至於是否要接種兩劑，專家認為，接種一劑已有足夠保護力。

青瓦台反貪腐秘書官被爆疑炒地！急請辭

青瓦台反貪腐秘書官被爆疑炒地！急請辭

文在寅登時代雜誌！狂誇金正恩卻被打臉

文在寅登時代雜誌！狂誇金正恩卻被打臉

南韓造船廠廁所危險氣體外洩！1死1重傷

南韓造船廠廁所危險氣體外洩！1死1重傷

北韓寧邊核設施持續運作！估持40公斤鈽

北韓寧邊核設施持續運作！估持40公斤鈽

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮金正恩體重瑞士萬國錶減重健康

讀者迴響

熱門新聞

醫籲屏東升四級：停工！停止移動！

唐從聖PO狗狗照卻遭罵翻！疑違法「私下繁殖」生5幼犬

余苑綺癌細胞「再擴散到大腿胯骨」！李亞萍崩潰

百貨公司美食街塞爆！櫃姐問1句傻眼了

快訊／再增9死！今本土病例+88

搶不到紓困貸款沒關係！這間銀行推「50萬大額貸款」　年息僅0.01％

美女主播報完Delta病毒　下秒目睹失控人潮嘆氣了

「大眼仙妹」報案找失聯爸　網暴動：岳父還好嗎

戴口罩放垃圾…與確診嬤打招呼就確診

防Delta入侵！不二坊排長龍　市長開嗆了

互看不順眼、最容易吵架的3組星座

北市五星飯店「百人群聚塞爆」　他排隊取餐看傻

張雅琴立體口罩狂滑落！　低頭脫罩全程播出

祕魯祖孫染Delta！網抓包「時間軸有疑點」

快訊／本土Delta病毒再增2人

更多

最夯影音

更多
趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」
進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面