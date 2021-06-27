研究：「冠狀病毒大流行」2萬年前現蹤　地點在東亞

▲這篇研究於24日刊登在國際期刊《當代生物學》（Current Biology）。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

回顧過往20年，全球爆發一連串冠狀病毒疫情，包括SARS、MERS及現在的新冠病毒Covid-19。但最新研究顯示，人類早在2萬年前就曾經面臨冠狀病毒疫情來襲，地點就在東亞。

CNN報導，來自美國、澳洲的團隊針對全球26族群的2500多個基因組進行研究，而過往數十萬年前人類進化的蛛絲馬跡就存在這些基因組中。直到近年來，科學家才學會如何破解這些資訊。

研究員蘇伊爾米（Yassine Souilmi）指出，病毒透過入侵宿主複製擴散，這些行為在人類細胞上留下痕跡，提供人類祖先曾經接觸並適應冠狀病毒的具體證據。

研究人員發現，在5個不同的族群中存在與冠狀病毒有關的基因訊息，地點就在中國、日本及越南。蘇伊爾米說明，染疫者體內出現一種突變，有助保護人體免受病毒感染，且擁有某種生存優勢，也就是隨著時間推移，攜帶突變基因者比體內沒有突變基因的人還要多。

研究稱，冠狀病毒疫情分別在不同地方發生，並以流行病的形式在東亞蔓延。但科學家迄今並不曉得，當年人類祖先是如何熬過疫情肆虐，不清楚當年疫情狀況是否像流感那樣的季節性疾病，或是類似Covid-19大流行那樣持續感染人類持續擴散。

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