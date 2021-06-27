邁阿密公寓倒塌5死156失蹤...3年前報告示警：結構早出嚴重問題！

▲邁阿密倒塌的該棟公寓大樓，被爆由於結構設計上出現嚴重瑕疵，加上長年受腐蝕性含鹽海風吹襲，恐怕是倒塌的主要原因。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國佛羅里達州邁阿密近郊於當地時間24日凌晨發生公寓突然崩塌的意外，造成目前至少5人死亡、156人失聯的慘劇，目前消防當局仍試圖撲滅水泥與金屬堆下的火勢，並派遣搜救犬、以重機具搜尋生還者。不過其實，早在3年前就有工程公司在報告中踢爆，直指大樓結構出現「嚴重損害」。

根據《每日郵報》、《美聯社》、《路透社》等多間外媒報導，該棟突然崩塌的公寓為香普蘭大廈南棟（Champlain Towers South），位於比斯肯灣（Biscayne Bay）堰洲島上的瑟夫賽德鎮（Surfside）其屋齡已達40年、樓高12層，內有超過130戶，其中有80戶仍有居民生活。

其實工程顧問公司莫拉比托（Morabito Consultants）曾在2018年點出該棟大樓在結構上面臨的問題，報告中指出，公寓游泳池旁地板下的混凝土結構版出現「重大結構損害」，而停車場混凝土的梁柱與牆壁出現大片剝落，且不斷裂開，有「混凝土劣化」的現象。

▲邁阿密市郊濱海地區公寓大樓突然崩塌。（圖／路透社）

工程師莫拉比托（Frank Morabito）在報告書中警告，「由於公寓設計在設計上出現嚴重瑕疵，游泳池地板下的防水層被不當攤平，使防水層失效，這導致區域下的混凝土結構板出現嚴重的結構性破壞，如未能在近期更換防水層，恐怕會使混凝土劣化範圍呈指數擴大。」

報告中也直指，公寓的嚴重結構性破壞，可能也與多年暴露在南佛羅里達海岸的腐蝕性含鹽海風中的環境有關。不過巧妙的是，當時報告並未警告該棟公寓有即時性的崩塌危機，僅表示需要靠定期維修保持公寓的結構完整性。

另外，報告中也發現公寓停車場的牆壁與混凝土梁柱出現大規模龜裂與剝落，儘管部分損壞較輕微，但其他梁柱已出現鋼筋暴露的現象。

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