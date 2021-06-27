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青瓦台再爆炒地風暴！反貪腐秘書官疑靠林地賺價差...稍早已請辭

▲▼南韓青瓦台（圖／CFP）

▲南韓青瓦台。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓青瓦台再傳有幕僚疑涉投機炒地！青瓦台總統秘書室的新任反貪腐秘書官金起杓（김기표）被爆料其登記在名下的不動產總值為91億韓元，其中位於京畿道廣州市的2筆林地，雖周邊未有道路連結，不過卻鄰近新市鎮開發地區，被指疑似靠買地、炒地賺取價差，稍早已主動向總統文在寅提出請辭。

根據韓媒《News1》報導，金起杓於今年3月31日被文在寅任命為青瓦台總統秘書室的反貪腐秘書官，不過政府公職者倫理委員會轄下的高位公職者隨時財產登錄事項於昨（26）日表示，金起杓名下有高達91億2623萬韓元的不動產。

包括與配偶共同持有的位於京畿道城南市盆唐區的公寓（14億5千萬韓元），以及名下持有的首爾市江西區麻谷洞2間店鋪（65億4800韓元）、京畿道廣州市松汀洞店鋪（8億2190萬韓元）。

▲▼青瓦台反貪腐秘書官金起杓涉入投機炒地疑雲。（圖／翻攝自青瓦台）

▲青瓦台反貪腐秘書官金起杓涉入投機炒地疑雲。（圖／翻攝自青瓦台）

另外，金起杓4月15日賣出位於首爾市中區、價值1億9650萬韓元的住商混合公寓。報導指出，金起杓以金融貸款的方式購入大部分的不動產，其中登記在韓亞銀行（KEB하나은행）的債務為56億2441萬韓元。

而成為此次爭議的土地，為金起杓於2017年以4908萬韓元購入的，位於京畿道廣州市松汀洞的2筆林地（各為1448、130平方公尺），2筆土地雖未與道路連結，不過從衛星相片來看，林地附近確實有道路，且該地鄰近新市鎮開發地區「廣州松汀地區」的高級公寓園區，因此被懷疑是否有炒地投機的嫌疑。

對此，金起杓在聲明中解釋，2筆林地是為了幫助朋友周轉資金，在朋友的建議下才出手購買，且深之2筆林地因為廣州市都市計畫條例（標高50公尺以上不允許開發），就算開設道路也無法進行任何開發，因此根本與松汀地區的造鎮計畫無關。

▲▼京畿道廣州市松汀洞。（圖／翻攝自Naver地圖）

▲京畿道廣州市松汀洞。（圖／翻攝自Naver地圖）

不過根據《韓聯社》，青瓦台總統秘書室國民溝通首席祕書官朴洙賢（박수현）已於今（27）日下午召開記者會證實，金起杓已主動向文在寅請辭，而文在寅也即時受理。

據悉，南韓今年3月初爆發韓國土地住宅公社（LH公社）職員投機炒地疑雲，其中不乏多名國會議員、地方政府議長與公務員涉案，激起社會廣大民眾憤怒，為求挽回民心，文在寅才改任命金起杓為青瓦台反貪腐秘書官，豈料其任職不到3個月，便同樣陷入不動產投機炒地疑雲。

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