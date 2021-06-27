邁阿密樓塌　她9樓跌到5樓「骨盆碎裂」　拚死將愛女拉出廢墟獲救

▲美國邁阿密12層樓大廈24日倒塌，累計5死。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國邁阿密濱海公寓「張伯倫塔南棟大廈」24日凌晨倒塌，累計5死、156人失蹤。一名住在9樓的婦女事發當時和自己的女兒一起摔落到5樓，儘管她的骨盆已經摔到碎裂，但強大的母愛仍促使她忍住劇痛，將自己和16歲的女兒從廢墟中拉出。兩人最後順利獲救，皆被送往醫院治療，不過她的丈夫至今仍下落不明。

邁阿密公寓坍塌後，搜救隊隨即投入現場進行搜救作業，然而由於坍方底層出現悶燒起火現象，增加救援難度，儘管救難人員仍在積極搜救，但情況仍不樂觀。據悉，現場搜救人員已經陸續挖出多具屍塊與殘肢，待搜救任務告一段落後，當局將會盡快進行身分辨認。

▲▼佛州邁阿密瑟夫塞德市（Surside）「張伯倫塔南棟大廈」（Champlain Towers South）。（圖／達志影像／美聯社、路透）



根據insider報導，岡賽雷斯（Angela Gonzalez）一家三口一同住在張伯倫塔南棟大廈的9樓，大樓倒塌後，岡賽雷斯和16歲的女兒德文（Devon）瞬間隨著瓦礫墜落至5樓。重摔了4層樓後，岡賽雷斯全身多處骨折，骨盆粉碎，傷勢十分嚴重，但她仍勇敢地將女兒從廢墟中拉出。兩人獲救後隨即被送往傑克遜紀念醫院急救，目前正在接受治療。

不幸的是，岡賽雷斯的丈夫至今仍下落不明。岡賽雷斯的好友表示，「儘管這一切是個悲劇，但我衷心祈禱，希望他們一切安好。」

這棟大樓建於1981年，由鋼筋混凝土建成，位在佛州南部瑟夫塞德市（Surside）的海景第一排，副市長保蘿（Tina Paul）表示，大樓倒塌前一天才剛做完屋頂檢查。大廈公寓協會律師狄托（Ken Direktor）也證實，工程單位正針對這棟40年大廈重新進行結構認證和電線管路確認，「無論是工程師還是居民，都沒有發現任何即將發生（倒塌）的跡象。」

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