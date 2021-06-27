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邁阿密倒塌大樓累計5死！陸續「挖出殘肢」...受害者求償1.4億

▲▼佛州邁阿密瑟夫塞德市（Surside）「張伯倫塔南棟大廈」（Champlain Towers South）。（圖／達志影像／美聯社）

▲佛州邁阿密瑟夫塞德市（Surside）「張伯倫塔南棟大廈」（Champlain Towers South）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國邁阿密海景公寓驚傳倒塌意外，造成至少5死、156人失蹤，救難小組仍在積極搜救，但事故現場卻出現悶燒情形，現場濃煙四竄，救援進度數度延宕。部分受害者以及附近一棟房屋的業主已經在大樓倒塌後，向「張伯倫塔南棟大廈協會」提出集體訴訟，並求償超過500萬美元（約新台幣1.39億元）。

根據Local10報導，佛羅里達州邁阿密這座12層樓高的濱海大樓24日凌晨1時30分發生倒塌，截至目前為止仍有156人失蹤，至少5死。5名罹難者中僅3人完成身份辨識，另外救難人員也陸續找到部分殘肢，有待進一步辨識。相關單位已經開始收集該棟大樓住戶家屬的DNA，以利後續罹難者身分辨識。

▲▼邁阿密海濱一棟公寓大廈30秒內崩塌，多名住戶失聯。（圖／路透社）

▲▼邁阿密海濱公寓大廈30秒內崩塌，至今仍有156名住戶失聯。（圖／路透社）

▲▼佛州邁阿密瑟夫塞德市（Surside）「張伯倫塔南棟大廈」（Champlain Towers South）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼佛州邁阿密瑟夫塞德市（Surside）「張伯倫塔南棟大廈」（Champlain Towers South）。（圖／達志影像／美聯社）

▲現場搜救作業仍在持續進行中。（圖／達志影像／美聯社）

部分受害者與附近一棟房屋的業主在大樓倒塌當晚11時29分，透過布拉德索恩律師事務所（Brad Sohn Law Firm）向張伯倫塔南棟大廈協會（Champlain Towers South Condominium Association Inc.）提訴訟，求償500萬美元（約新台幣1.39億元）的損害賠償。

訴訟文件中提到，該公寓沒有為居民與遊客提供足夠的保護，並未修復「已經確定需要維修」的結構性問題，以至於大樓發生災難性的倒塌，造成南佛羅里達州發生有史以來最令人震驚的悲劇之一。據悉，該起訴訟是本次意外的首起訴訟。

根據《邁阿密先驅報》報導，發生倒塌事故的大樓建於1981年，按照當地政府要求，每40年就要接受一次檢查，事發當時大樓正在進行整修作業，怎知卻發生崩塌意外。

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