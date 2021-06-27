盤點前10大Delta病毒受害國家！　「最快也最強」年輕人容易遭殃

▲源自印度的Delta病毒傳播力強且持續蔓延全球。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）警告，源自印度的Delta病毒是迄今傳播速度最快、最強的病毒株，會嚴重侵襲疫苗接種率較低的地區，目前有85個國家出現Delta病毒病例，且仍持續蔓延，美媒CNBC就統整出10個Delta病毒疫情最嚴重的國家。

美國

白宮首席醫療顧問福奇（Anthony Fauci）表示，目前Delta病毒佔美國新增病例的20％以上，相較兩星期前有顯著成長。

現在各州政府正積極提高疫苗施打率，尤其針對施打率只有老年人一半的年輕族群。總統拜登（Joe Biden）24日也在推特上指出，「年輕、尚未接種疫苗的人」最危險。

▲美國年輕人的疫苗接種率僅老年人的一半。（圖／路透）



英國

根據《英國醫學雜誌》研究顯示，目前該國所有新增的確診病例都和Delta病毒有關。英國公共衛生署發布的數據也指出，一星期之間，新增確診Delta病毒數達3萬3630例，增幅高達79％。

法國

Delta病毒佔德國確診數的10％，尤其朗德省（Landes）有超過70％的病例都和Delta病毒有關。目前該國同樣遇到接種天花板，目前第一劑覆蓋率為45％，施打人數逐漸停滯，18至29歲的接種率甚至僅7％，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前也呼籲要「保持動員」，因為「疫苗是讓我們脫離疫情的唯一方法」。

俄羅斯

俄羅斯24日新增超過2萬人確診、569人病歿，創下該國自今年1月以來最高的紀錄，其中Delta病毒佔了確診數的90％，且該國疫苗接種率也依舊遲緩，導致疫情再度爆發。

葡萄牙

目前Delta病毒佔了首都里斯本新增確診的一半以上，並逐漸向外蔓延，當局也對里斯本和其他兩個地區實施了新的封鎖限制。內政部長達爾瓦（ Mariana Vieira da Silva）表示，所有新的防疫都是為了圍堵Delta病毒。

▲歐洲各國幾乎都受到Delta病毒嚴重影響。（圖／路透）



以色列

衛生部發言人達涅利（Anat Danieli）指出，該國已驗出180例感染Delta病毒的病例，根據牛津大學《數據中的世界》統計，該國過去7天的新增病例從不到25例，暴增至超過72例。

德國

根據「羅伯特科赫研究所」（RKI）研究指出，德國與Delta病毒相關的確診病例在過去一星期內增加了一倍，佔新增確診數的15％。RKI負責人魏勒（Lothar Wieler）表示，「問題不在於其是否成為主要毒株，而是時間點」，預料最晚在秋季帶來最嚴重打擊。

義大利

那布勒斯Ceinge-Biotecnologie Avanzate研究所表示，在義大利部分地區，有多達25％的病例和Delta病毒有關，此病毒逐漸成為主流，這一數據在5月18日時僅1％。

愛爾蘭

愛爾蘭確診數在過去兩個星期急速增加，其中20％的病例和Delta病毒有關；北愛爾蘭則有高達50％的確診和Delta病毒有關。

▲丹麥在日前歐洲盃資格賽對上比利時之戰，有5名球迷在賽後確診Delta病毒（圖／達志影像／美聯社）



丹麥

丹麥在日前歐洲盃資格賽對上比利時之戰，有5名球迷在賽後確診Delta病毒，衛生部長海尼克（Magnus Heunicke）表示，大約有4000人坐在確診者附近，目前已新增247例和Delta病毒有關的確診病例。

►年輕人症狀曝光！染Delta住院風險暴增至160％ 佔英國99％病例

►Delta PLUS狡猾升級！完全操控全球 南非怕：已打趴其他變種

►變種再進化「Delta+病毒」擴散12國！印度累計51例 傳播力恐更強

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast