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邁阿密大樓「鬆餅式坍塌+底部悶燒」搜救難度增！　仍有159人失蹤

▲▼美國邁阿密夫賽德市（Surfside）「查普蘭大樓南棟」（Champlain Towers South）倒塌。（圖／路透）

▲邁阿密夫賽德市（Surfside）「查普蘭大樓南棟」（Champlain Towers South）倒塌。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國邁阿密夫賽德市（Surfside）一棟12層樓高的濱海大樓24日半夜無預警倒塌，整棟建築「鬆餅式坍塌」加上底部悶燒，縫隙狹窄與濃煙密布讓搜救更加困難，過去72個小時僅找出5具遺體和部分殘肢，目前仍有至少159人下落不明，而真正的崩塌原因，可能還需要好幾個月的調查，才能釐清真相。

綜合外媒報導，邁阿密戴德郡（Dade County）郡長卡瓦（Daniella Levine Cava）26日在記者會中表示，目前已經找到5名死者，其中4人身份已辨識完成，年紀在54至83歲之間，還有至少159人下落不明。此外，救難人員也陸續找到部分殘肢，也已開始收集大樓住戶家屬的DNA，以利後續罹難者身分辨識。

▲▼美國邁阿密夫賽德市（Surfside）「查普蘭大樓南棟」（Champlain Towers South）倒塌。（圖／路透）

▲大樓底部的悶燒狀況和濃煙進一步阻礙救援。（圖／達志影像／美聯社）

目前來自墨西哥和以色列的救難隊已加入救援，但坍塌大樓底部的悶燒狀況和濃煙進一步阻礙救援，起火原因推斷是地下室停放車輛遭到擠壓，汽油外洩才引發火勢，目前無致命氣體外洩可能。

卡瓦表示，現場甚至還下起了大雨，起重機、聲納和各種器具也投入救災，「我們的首要任務仍是搜救，日以繼夜地工作希望能盡可能挽救生命，我們這裡沒有資源問題，但遇到了運氣問題。」

目前還無法判定「查普蘭大樓南棟」（Champlain Towers South）倒塌的原因，但調查人員表示，整棟建築呈現「鬆餅式坍塌」加深搜救難度。聖路易區域反應系統（St. Louis Regional Response Systems）執行總監法佛爾（Gregg Favre）指出，當建築發生鬆餅式坍塌時，層層建築的重量直接垂直往下堆爹，「隨著結構倒塌，底下就會累積更多重量和壓力。」

▲▼美國邁阿密夫賽德市（Surfside）「查普蘭大樓南棟」（Champlain Towers South）倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲整棟建築呈現「鬆餅式坍塌」加深搜救難度。（圖／達志影像／美聯社）

佛州大學土木環境與建築工程教授卡巴斯（Necati Catbas）表示，鬆餅式坍塌通常都是由底部開始，通常是較低樓層或是地基受損，引發樓層垂直坍塌，這種類型多發生在地震區域，在佛州並不常見。最有名的則是911事件中的雙子星大樓，當時飛機撞壞大樓的垂直乘載能力，導致建物垂直向下崩塌。

佛羅里達國際大學教授沃溫斯基（Shimon Wdowinski）說，根據1990年代的衛星數據顯示，這棟建築每年會下沉1至3公分，「要是建築物陷進土壤裡，有可能會危及到結構或是建築物內部，但目前還無法判定。」現在也還沒有足夠證據顯示，建築物仍持續下陷。

▲▼美國邁阿密夫賽德市（Surfside）「查普蘭大樓南棟」（Champlain Towers South）倒塌。（圖／路透）

▲目前仍有至少159人失蹤。（圖／路透）

工程師莫拉比托（Frank P. Morabito）表示，他在2018年的調查中發現，查普蘭大樓南棟有「重大結構問題」，該棟建築的游泳池平台和入口車道下方的防水系統已經失靈，出現了破壞性的漏水，「若是不能更換防水材料，混凝土的劣化程度就會成指數型增長。」

莫拉比托在報告中提到，大樓的建築施工出現重大錯誤，就是將防水材料放在平面，而不是放在傾斜的表面來讓水流出。此外，支撐游泳池下方停車場的混凝土柱、樑和牆壁已經開始龜裂，鋼筋都已損壞暴露。

▲▼美國邁阿密夫賽德市（Surfside）「查普蘭大樓南棟」（Champlain Towers South）倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲官員也正在考慮是否要疏散「查普蘭大樓北棟」（Champlain Towers North）。（圖／達志影像／美聯社）

夫賽德市政府專員表示，查普蘭大樓南棟正在進行為期1年的40年建築重新認證調查；郡長也宣布，未來30天內將對郡內所有40年以上建築進行審查。

與此同時，官員也正在考慮是否要疏散「查普蘭大樓北棟」（Champlain Towers North），夫賽德市市長伯克特（Charles Burkett）表示，北棟同樣有12層樓高，裡面共有111間房，兩棟大樓的設計和材料很可能都是相同的，儘管現在不會倒塌，但也無法確認是否安全。

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