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美熱氣球撞電線「遭肢解」5死！吊籃30尺猛墜大街　球囊飄民宅屋頂

▲▼美熱氣球新墨西哥州撞電線墜毀釀5死。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱氣球吊籃墜落在大街上起火燃燒。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社洛杉磯26日綜合外電報導

警方說，美國西南部新墨西哥州最大城市阿爾伯克基（Albuquerque）今天早上發生熱氣球撞上電線後墜毀事故，造成3名男子和2名女子罹難。其中4人當場喪命，另1人送醫不治。

法新社報導，這起事故造成那個地區停電數小時。阿爾伯克基警方發推文表示：「很不幸，熱氣球墜毀後，4人因傷重當場喪命。另1人送往在地一家醫院救治，情況危急且不穩定。」

當地公用事業PNM發推文表示，由於這起事故，約1 萬3000戶今天清晨無電可用。但其後全部受影響客戶已恢復供電。

美聯社報導，一個熱氣球今晨約7時，在阿爾伯克基上空撞上電線後，吊籃從約30公尺高處墜落至城市西端熱鬧街道上，並起火燃燒。消防官員表示，這起事故造成3男2女死亡。熱氣球的球囊飄走，最終降落在一棟民宅屋頂。

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