美熱氣球撞電線「遭肢解」5死！吊籃30尺猛墜大街　球囊飄民宅屋頂

▲熱氣球吊籃墜落在大街上起火燃燒。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社洛杉磯26日綜合外電報導

警方說,美國西南部新墨西哥州最大城市阿爾伯克基(Albuquerque)今天早上發生熱氣球撞上電線後墜毀事故,造成3名男子和2名女子罹難。其中4人當場喪命,另1人送醫不治。

法新社報導,這起事故造成那個地區停電數小時。阿爾伯克基警方發推文表示:「很不幸,熱氣球墜毀後,4人因傷重當場喪命。另1人送往在地一家醫院救治,情況危急且不穩定。」

當地公用事業PNM發推文表示,由於這起事故,約1 萬3000戶今天清晨無電可用。但其後全部受影響客戶已恢復供電。

美聯社報導,一個熱氣球今晨約7時,在阿爾伯克基上空撞上電線後,吊籃從約30公尺高處墜落至城市西端熱鬧街道上,並起火燃燒。消防官員表示,這起事故造成3男2女死亡。熱氣球的球囊飄走,最終降落在一棟民宅屋頂。

Video of the hot air balloon crash in Albuquerque this morning from Brandon Banes. So far four people are dead and one is critically injured. pic.twitter.com/ZpuCz8qI1y