　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英衛生大臣「擁吻女助理」帶頭反防疫規定！　犯眾怒辭職下台

▲▼英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）在辦公室擁吻女秘書，違反防疫規定引眾怒，辭職下台。（圖／路透）

▲英衛生大臣韓考克因醜聞引咎辭職，圖為韓考克日前到倫敦一處醫院訪問。（圖／路透）

文／中央社倫敦26日綜合外電報導

媒體踢爆英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）違反防疫規定，在辦公室擁抱親吻女助理，此舉激怒反對黨以及在防疫限制下生活的普羅大眾，韓考克今天向英國首相強生請辭。

「太陽報」（The Sun）25日在頭版刊登已婚的韓考克在辦公室擁吻女助理照片後，42歲的韓考克今天向首相強生（Boris Johnson）請辭。

韓考克在英國政府抗疫工作中扮演主要角色，經常上電視和電台呼籲大眾要遵守嚴格防疫規定，並在外界批評衛生部防疫作為時出面辯護。

他的去職意味強生必須指派新衛生大臣，執掌龐大衛生部，而時機正值英國境內確診病例再度開始攀升之際。

強生昨天原本表示，他接受韓考克道歉，並認為這件事已結束，但韓考克面臨不斷升高的辭職壓力。

韓考克在辭呈中表示：「人民在此疫情大流行期間犧牲那麼多，當我們令他們失望時，如同我違反防疫指引般，我們必須誠實以對。」

強生在回覆中表示，收到辭呈感到遺憾。強生寫道：「你應該為你所提供的服務深感自豪。我很感謝你的支持，且深信你對公共服務的貢獻才剛開始而已。」

太陽報指稱，照片拍攝於上個月，當時政府尚未解除防疫禁令，也就是禁止在自宅以外與人親密接觸。

反對黨工黨（Labour Party）稍早呼籲強生將韓考克解職，並要求調查韓考克是否違反內閣大臣的行事守則。

工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）今天發推文表示，韓考克請辭是對的，「但強生原本應該開除他」。

ET快訊
別汙名化屏東！　潘孟安「深夜2個坦白」：耍嘴砲的閃一邊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澳洲Delta變異株疫情「多點爆發」　紐澳旅遊泡泡緊急暫停

Delta成主流！　義大利變種病毒患者占比30天內激升12.6%

英衛生大臣「擁吻女助理」帶頭反防疫規定！　犯眾怒辭職下台

墨西哥2大毒販小鎮火拚！　「18人陳屍大街」3轎車被打成蜂窩

類鴉片藥物訴訟　嬌生支付2.3億美元與紐約州和解

少婦殺老公「出書坦承復仇」！悲慘遭遇60萬人求情　法官判決出爐

身心障礙外送員「腳踏車送餐」　騎3km發現「找嘸人」遭惡整

台灣盛行「宇美町式」打法　日本發明醫生驚訝：能幫朋友很開心

孩童無名塚曝光！揭加拿大迫害原民歷史　至少3200人死於寄宿學校

澳洲Delta變異株病例增　紐澳旅遊泡泡暫停

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

屏東計程車司機染「Delta變異株」　曾2度到台南！網狂抖：快升四級

打燈就無敵？三寶「10秒雷2次」 中線右轉...直行機車衰被擊落！

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

3歲弟為家人下廚「切菜超熟練」　童音貼心叮嚀拿刀要注意萌翻❤

確診婦剖腹產子「母乳有抗體」　產後短暫分離...堅持擠奶護寶寶

屏東12確診Delta！2村升四級？　潘孟安急喊：沒有要封城、封村

台灣鯛無視三級警戒灌爆日月潭　部落防疫站痛斥：開什麼玩笑！

澳洲Delta變異株疫情「多點爆發」　紐澳旅遊泡泡緊急暫停

Delta成主流！　義大利變種病毒患者占比30天內激升12.6%

英衛生大臣「擁吻女助理」帶頭反防疫規定！　犯眾怒辭職下台

墨西哥2大毒販小鎮火拚！　「18人陳屍大街」3轎車被打成蜂窩

類鴉片藥物訴訟　嬌生支付2.3億美元與紐約州和解

少婦殺老公「出書坦承復仇」！悲慘遭遇60萬人求情　法官判決出爐

身心障礙外送員「腳踏車送餐」　騎3km發現「找嘸人」遭惡整

台灣盛行「宇美町式」打法　日本發明醫生驚訝：能幫朋友很開心

孩童無名塚曝光！揭加拿大迫害原民歷史　至少3200人死於寄宿學校

澳洲Delta變異株病例增　紐澳旅遊泡泡暫停

2歲開始變色！大聲公黑吼猴「毛色洩年齡」　一早最愛群聚吃早餐

巴黎男裝周／DIOR馬鞍包用「馬鐙」提著　飄飄喇叭褲帥爆

澳洲Delta變異株疫情「多點爆發」　紐澳旅遊泡泡緊急暫停

Delta成主流！　義大利變種病毒患者占比30天內激升12.6%

今水氣最多！豪雨熱區曝　中南部連4天防劇烈天氣

外送員遭無照男撞噴「耳冒鮮血手抽搐」　王薇君路邊喚：別睡著！

抓學生逃票！副站長提「罰3萬」遭調查　向校方求償20萬遭駁回

小葛雷諾連3戰開轟寫2紀錄！甩開大谷、小帝士獨居全壘打王

「公主磨砂膏」連膏體都是粉紅色、味道是玫瑰香氣　用起來好療癒

別汙名化屏東！　潘孟安「深夜2個坦白」：耍嘴砲的閃一邊

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

國際熱門新聞

台盛行宇美町式　日本發明醫生驚訝

遭前繼父兼丈夫強暴賣淫 殺夫法國女當庭獲釋

身心障礙外送員送餐　騎3km發現遭整

孩童無名塚曝光！揭加拿大迫害原民歷史

Delta強襲　雪梨宣布「封城14天」

家樂福要賣台灣門市　業者回應了

澳洲Delta病例增　紐澳旅遊泡泡暫停

Delta PLUS狡猾升級！打趴其他變種

Novavax證實：台灣透過COVAX爭取疫苗

兩大毒販小鎮火拚　18人陳屍大街

囚犯「帶女回牢激戰」上演SOD　香艷床照曝

類鴉片藥物訴訟　嬌生支付2.3億美元與紐約州和解

秘魯Lambda變種病毒在英國首次現蹤！

Delta+病毒擴散12國　印度累計51例

更多熱門

相關新聞

秘魯Lambda變種病毒在英國首次現蹤！

秘魯Lambda變種病毒在英國首次現蹤！

屏東縣一對從秘魯返台的祖孫感染Delta變種新冠病毒，但起初也有民眾擔心是否為秘魯變異株「Lambda」，而根據英國公共衛生署（PHE）的最新消息稱，原本集中在中南美洲、美國的Lambda變種病毒，首次在英國現蹤，一共驗出6例相關確診。

英國Delta病例數已破10萬！政府籲快打疫苗

英國Delta病例數已破10萬！政府籲快打疫苗

疫苗難擋Delta！WHO：打完2劑還是要戴口罩

疫苗難擋Delta！WHO：打完2劑還是要戴口罩

母怕染疫死　狂砍女兒「以免沒人照顧她」

母怕染疫死　狂砍女兒「以免沒人照顧她」

新冠痊癒12週還有後遺症　英國200萬人受害

新冠痊癒12週還有後遺症　英國200萬人受害

關鍵字：

英國衛生大臣韓考克Matt Hancock

讀者迴響

熱門新聞

美女主播報完Delta病毒　下秒目睹失控人潮嘆氣了

戴口罩放垃圾…與確診嬤打招呼就確診

北市五星飯店「百人群聚塞爆」　他排隊取餐看傻

搶不到紓困貸款沒關係！這間銀行推「50萬大額貸款」　年息僅0.01％

童星9歲爆紅卻淪「挖垃圾桶食物果腹」！悽慘身世曝

西南風「增強灌水」　明起南台灣開炸

安卓用戶快檢查！8款APP竊個資偷錢

染疫被誤診「肺癌末期」！仁武群聚案逆轉

互看不順眼、最容易吵架的3組星座

指揮中心：莫德納第一波7／1開打

高雄勇消摔進700℃油槽！手腳「皮肉分離」

2歲隨父到深山生活41」！男子不知世上有女人

「千年一遇美少女」拍AV？出道作老司機怒了

64歲喜翔「吃超商6星期」慘停工！

祕魯祖孫確診當天　潘孟安立西瓜喊+0

更多

最夯影音

更多
趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」
進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

屏東計程車司機染「Delta變異株」　曾2度到台南！網狂抖：快升四級

屏東計程車司機染「Delta變異株」　曾2度到台南！網狂抖：快升四級

打燈就無敵？三寶「10秒雷2次」 中線右轉...直行機車衰被擊落！

打燈就無敵？三寶「10秒雷2次」 中線右轉...直行機車衰被擊落！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面