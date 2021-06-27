新北恩主公醫院挨批「疫調、匡列不實」　院長發聲明低姿態道歉了

圖文／鏡週刊

新北市三峽恩主公醫院染疫風波席捲5家庭，高雄市長陳其邁盛怒指出院方「疫調、匡列不實」，引發外界抨擊。院長吳志雄26日發聲明道歉，他強調一定負起全責，提出「仔細檢討所有防疫流程的細節及缺點、釐清各層人員的責任、追究失職人員的缺失、迅速改善所有防疫流程」4點，並虛心檢討確實改善，做好與病人及家屬的溝通。

恩主公醫院爆發染疫事件波及高雄，陳其邁第一時間批評院方「疫調及匡列不實」，國民黨新北市議員葉元之則聲稱收到恩主公醫護訊息，認為陳其邁將恩主公醫院當作標靶，陳其邁應該向第一線醫護道歉。

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陳其邁則回應，自己身為醫生當然了解醫護的辛苦，但從公衛角度來看，每個疫調都會影響疫情傳播，既然有漏洞就趕快補起來。

恩主公醫院院長吳志雄26日發表聲明，指出近日新冠肺炎在台灣各處造成傷害，特別是院內的染疫病人造成高雄市的群聚感染、2位無症狀PCR陰性的病人同處一室所造成的困擾，深感抱歉。

吳志雄表示「我們一定負起完全的責任」，並提出4點改善，包括仔細檢討所有防疫流程的細節及缺點、釐清各層人員的責任、追究失職人員的缺失、迅速改善所有防疫流程。他強調，調整步伐後，恩主公醫院很快會加入新北市防疫的團隊，並努力完成對抗新冠肺炎的神聖使命。

吳志雄最後強調，由於這波疫情爆發變化甚大，很多狀況都是第一次發生，各界對恩主公醫院的指教、批評與建議都會虛心檢討、確實改善。他承諾會做好與病人、家屬的溝通，也感謝社會大眾給第一線醫護人員的鼓勵。



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