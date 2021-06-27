孩童無名塚曝光！揭加拿大迫害原民歷史　至少3200人死於寄宿學校

▲加拿大原民團體近日在卑詩省、薩克其萬省的天主教原民孩童寄宿學校舊址發現無名塚，其中一處是甘露市印地安寄宿學校。（圖／翻攝自臉書／National Centre for Truth and Reconciliation）

中央社訊



不到一個月內，加拿大原住民團體分別在卑詩省和薩克其萬省的天主教原民孩童寄宿學校舊址發現無名塚，讓加國過往形同對原住民「文化種族滅絕」的黑歷史再次呈現世人眼前。

「華盛頓郵報」報導，近日兩起駭人發現讓許多民眾再度呼籲拆除紀念當年教育官員的石碑或雕像，向聯邦政府與天主教會追究責任的呼聲也越來越高。但對加國原住民而言，失蹤兒童與無名塚早非新聞，他們對這種事滿腔怒火但見怪不怪。

▸加拿大的原民寄宿學校是什麼？

原民寄宿學校是指19世紀由政府資助成立的寄宿學校系統，一般由教會負責經營，主要任務是對原民兒童施行同化教育，當時加國全境至少有130所這類學校。

這種教育體制可追溯到1883年，當時加國首任總理麥唐納（John A. Macdonald）的主張是「學校若空著，原民孩童與野蠻人雙親同住，儘管還是可以學習讀、寫，但習慣與想法仍是土著」，政府應該將原民孩童送進學校消除雙親影響，學習「白人的生活習慣與思維模式」。

加拿大2008年設立「真相與和解委員會」（Truth and Reconciliation Commission）調查當年這些原民寄宿學校，發現約有15萬原民孩童被送入，通常都是強迫入學，他們在校時禁說母語、不准有傳統習俗，很多人受虐甚至遭性侵。

這些學校直到1970年代才紛紛關閉，最後一間聯邦政府資助的寄宿學校直到1990年代才熄燈。真相與和解委員會2015年形容，這是「文化種族滅絕」（cultural genocide）。

▸最近發現的遺址為何？

原民團體上月底透過能掃描地面下的雷達，探測到卑詩省「坎路普斯印第安寄宿學校」（Kamloops Indian Residential School）地底埋藏215具學童遺骸。這所學校成立於1890年，至1969年之前一直由天主教會經營，1969年後聯邦政府接手轉供居民孩童日常上學，直到1978年才關閉。

本週，原住民團體Cowessess First Nation主席德洛姆（Cadmus Delorme）又宣布在薩克其萬省的瑪麗瓦爾（Marieval）寄宿學校舊址發現751座無名塚。這所學校同樣由天主教傳教士成立於1890年代，1990年代關閉。德洛姆說，墓址是1886年由傳教士所建，不確定埋的是否全為兒童，當中有些遺骸可能是成人。

▸飢、病、性侵 原民孩童寄宿生活悽慘

真相與和解委員會前主席辛克雷（Murray Sinclair）指出，他們確認出至少3200名死於寄宿學校的原民孩童，原民兒童的死亡率遠高於全國平均。

寄宿學校衛生條件差，學童常死於肺結核等疾病及營養不良，常見死因還包括意外、火災、自殺等，還有些學童逃離學校後下落不明。曾有倖存者在聽證會揭露，部分學童遭神父性侵產下女嬰後，女嬰被蓄意殺害；為節省費用，這些孩子死後就埋於學校附近無名塚。

▸真實遇害人數恐永難查明

加國官方指出，由於相關紀錄殘缺不全，部分教會也不願提供相關資訊，寄宿學校的確切死亡人數恐永遠無法查明；即便有紀錄的案件，學校與政府紀錄還常沒登載姓名、性別與死因。

加拿大聯邦政府曾在2008年就寄宿學校體制正式道歉，但負責經營多數學校的天主教會則無。

現任總理杜魯道（Justin Trudeau）2015年就任時，承諾會將相關案件列為政府核心要務，也會積極回應真相與和解委員會所提的94項呼籲，包括將這段歷史列入學校課程、減輕原民孩童的兒福負擔，但部分原住民批評，政府的進展太慢。

天主教教會當年在原民寄宿學校所扮的角色也被人檢討，呼籲教宗需出面道歉。曾經營過原民寄宿學校的加拿大聖公會（ACC）雖曾就此道歉，但教宗方濟各（Pope Francis）僅於日前表示，他對這些悲劇深感悲痛，並未道歉。