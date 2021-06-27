台灣盛行「宇美町式」打法　日本發明醫生驚訝：能幫朋友很開心

▲宇美町式打法的發明者黑田亮太醫師（圖中）。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣近期開始大規模施打AZ疫苗，許多縣巿紛紛效法日本「宇美町式」打法，讓等待施打的民眾坐成一排，再由醫護人員移動，一個一個進行接種，大大提升施打疫苗的效率。宇美町式打法的發明者黑田亮太醫師表示，得知宇美町式打法傳播到台灣後，感到相當驚訝，也很高興能夠幫助到台灣人。

根據《東森新聞》報導，宇美町式打法是讓等待施打的民眾全部坐成一排，進行接種的醫生則在護理師的協助下，打完一人就把椅子滑動到下一人旁邊進施打，宛流水線作業一般效率相當高，日本媒體報導這種施打方式後，引發不少台灣縣市長學習，使用在各地的疫苗快打站上。

▲台灣各縣市盛行「宇美町式」，發明者黑田醫師驚訝：「能幫到朋友，很開心」。（圖／東森新聞）

黑田亮太表示，他很努力在日本推廣宇美町式的施打方法，宣傳地很辛苦，沒想到會在台灣發揚光大，讓他感到相當驚訝。他說，「因為日本跟台灣是好友的關係，如果有難的話，可以盡量幫忙，像這次送的疫苗，對台灣朋友有用的話，打疫苗之後確診的人變少，就會很開心」。

他也透露，台灣駐福岡辦事處的代表7月7日會到宇美町參考疫苗施打狀況，屆時他會提供福岡代表一些資料，讓大家能更了解宇美町式友善長者的疫苗施打方法。

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