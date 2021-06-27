療癒動畫「本田小狼與我」若來台灣會怎樣？網友刷出超地獄回覆

▲影片來源：Youtube／Muse木棉花-TW

編輯／Gordon

《本田小狼與我》是一部日系漫畫（後改編成動畫），主要內容是講述1名女高中生因緣際會下購入Honda Cub後，與這輛50c.c摩托車展開的故事，因內容十分療癒，吸引不少人喜愛。

▲（圖／翻攝自Youtube／Muse木棉花-TW ）



有網友在批踢踢八卦版發言，好奇「本田小狼來台灣騎車會怎樣」，提到這部療癒動漫主角明明是女高中生，卻可以自己買車修車、騎車打工、騎去畢旅、騎到雪裡，到處騎來騎去，「那如果來台灣騎的話會騎去哪呢」？

如果你以為網友會認真回答那就錯了，一堆「地獄哽」留言更讓人噴飯，像是「坪林」、「會變孝女」、「被酒駕送回老家」、「被逼車撞死」、「第一天就被區間測速罰到不敢騎車賣了」、「會變三寶」、「買二手車騎沒到家就拋錨全劇終」、「來台灣發現機車太貴買不起直接買二手4輪」、「快訊／本田小熊來台不知內輪差，慘死輪下」。

▲Honda Cub從50c.c-125c.c.都有，最早自1958年上市，截至2017年全球賣了快一億台，圖為Honda Cub125，台灣本田售價為15.8萬。（圖／翻攝自Honda）

雖然這些留言都很「母湯」，不過動畫中的本田小狼Honda Cub可是相當厲害，除了50c.c外，後續也有推出90c.c、110c.c、125c.c版本，有著超省油、好維修且車重輕的特色，也讓Honda Cub系列自1958年推出後，截至2017年已賣出近1億台，堪稱是世上銷量最多的交通工具。

►藍寶堅尼捐口罩還DIY蓋疫苗接種站！義大利精品防疫讓人好羨慕

►機車「驗排氣」期限放寬至年底 專心防疫不怕逾期被罰錢

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽