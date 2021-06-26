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Delta PLUS狡猾升級！完全操控全球　南非怕：已打趴其他變種

▲▼ 南非,新冠肺炎。（圖／路透）

▲南非新冠肺炎疫情。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

南非專家也發現Delta變異毒株在當地流行！南非代理衛生部長Mmamoloko Kubayi稍早表示，第三波疫情將是最糟糕的。南非專家直言，「Delta變異毒株已經開始在南非境內的新冠病毒中佔據主導地位。」

根據南非新聞網站《時報即時消息》（TimesLIVE）報導，Delta變種病毒已經傳播到85個國家，並且已經在非洲迅速傳播。當地專家表示「它很快開始主導全球大流行。」Delta變體意味著已經從Covid-19中康復的人很容易再次感染「但是需要更多的數據來證實這一點。」

▲▼南非疫情,南非變種病毒,南非當地公墓工作人員將因新冠肺炎病逝的死者下葬。（圖／路透）

▲南非當地公墓工作人員將因新冠肺炎死者下葬。（圖／路透）

南非專家憂心，「它真的非常非常容易傳播，比所有其他變種都要多，包括來自南非的Beta變種」、「當傳播增長得非常非常快時，我們的醫院就會不堪負荷，會有更多的死亡病例，不僅來自Covid，還包括其他疾病。」

▲▼新冠肺炎,COVID-19,南非。（圖／路透）

▲南非疫情。（圖／路透）

至於台灣，已經至少12人感染Delta印度變異株，中央流行疫情指揮中心今（26日）表示，有關屏東COVID-19 Delta印度變異株群聚及其相關感染事件，目前累計12例確定病例，其中6人均感染Delta印度變異株，分別為秘魯境外移入確診祖孫2人（案13332、13333）及案14298、14407、14408、14409。

指揮中心指出，該起群聚事件指標個案為當地白牌司機(案14298），經疫調及接觸者採檢後，發現1位工作接觸者（案14409）確診，而案14409之2位家人（案14407、14408）亦同時確診，其中案14407曾於6月11日、6月14日與秘魯境外移入案13332有短暫接觸，其餘事件相關確診個案均為家庭或活動之接觸者採檢後確診。

為避免感染擴大，指揮中心已採取精準疫調並擴大匡列接觸者及採檢，另接觸者安排防疫旅館落實隔離，並於居隔期滿前採檢，截至6月25日案14298群聚相關接觸者匡列136人、共居家隔離99人、自主健康管理匡列32人，自我健康監測5人，其中已採檢124人，PCR檢驗陽性9人、陰性115人，接觸者持續擴大匡列中。

此外，台中榮總COVID-19研討會中感染科主任劉伯瑜也指出，Delta病毒是目前最具傳染力的變種病毒，1人平均可傳染6人，將是未來全球主要流行最強病毒株。

新冠病毒變種：

英國肯特的Alpha
南非Beta
巴西Gamma
印度Delta變種病毒株（未來全球主要病毒株，已進一步變種到「Delta+」Delta Plus）

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