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英國Delta病例數已破10萬！1週狂增50%　政府舉數據要民眾快打疫苗

▲▼英國,疫苗接種。（圖／路透）

▲英國政府呼籲人們要盡快接種疫苗，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

英國與Delta變種病毒相關的確診病例數已突破10萬大關，這個被世界衛生組織（WHO）稱為「傳染力最強」的變種病毒，在短短的1週，就讓英國的病例數增加將近50%。英國公共衛生部（PHE）表示，施打疫苗對避免因感染Delta變種病毒而重症住院或死亡的防護力還是很高，因此PHE呼籲尚未施打疫苗的民眾要盡快接種。

據《鏡報》報導，PHE數據顯示，英國上週新增3萬5204例與Delta變種病毒相關的病例，在短短7天內就增加了近5成之多，也讓Delta變種病毒的確診病例總數突破10萬大關。PHE表示，在目前已測序的病例當中，有96%與Delta變種病毒有關，截至6月21日，英國共有1320人因感染Delta變種病毒住院，其中50歲以上的患者有418人，而50歲以下的患者則有902人。

▲▼英國,疫苗接種。（圖／路透）

在902名50歲以下的患者中，有77%的人從未接種疫苗，18%人已接種過1劑疫苗，接種了2劑疫苗的人只佔了其中的3%。而在50歲以上的患者中，有33%的人未接種疫苗，27%人已接種過1劑疫苗，39%人接種了2劑疫苗。PHE的首席醫療官哈里斯（Jenny Harries）表示，從上述數據可見，通過施打疫苗，人們可以保護自己免於面對死亡和重症住院的風險。

她補充，即使疫苗沒辦法提供100%的防護力，但疫苗還是能為人們提供良好的保護，而且2劑疫苗的效力比單劑疫苗來得高，所以施打了1劑疫苗的民眾務必要回去接種第2劑疫苗，「在日常生活中保持謹慎也很重要，民眾應盡量遵守防疫措施，保護自己和周圍的人」。

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