邁阿密40年老公寓崩塌！州長急尋崩塌原因　2關鍵爆熱議

▲美國邁阿密12層樓大廈24日倒塌。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

美國佛羅里達州邁阿密一座濱海的12層樓、屋齡40年的公寓，於當地時間24日凌晨1時無預警倒塌，整棟大廈在30秒內便硬生生崩垮，造成至少4人死亡、159人失蹤的慘劇，而佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）也於今日要求儘速找出事發原因，來給傷患及罹難者家屬一個交代。

綜合外媒報導，德桑蒂斯25日表示，「目前最大的重點是尋找倖存者，而人們需要知道的是，建築物坍塌到底是『這棟樓的問題，還是存在更大的問題』？我們需要一個明確說法來解釋為何會發生這種事，及時解釋原因才能解開罹難者家屬、佛羅里達州洲民心中的疑惑。」至於坍塌確切原因，目前則兩大項受到關注，分別為建築物持續下沉及安檢工程導致。

▲佛州州長要求儘速找出坍塌原因。（圖／達志影像／美聯社）



佛羅里達國際大學教授沃溫斯基（Shimon Wdowinski）2020年發表在《海洋與海岸管理》期刊的研究指出，崩塌的「張伯倫塔南棟大廈」（Champlain Towers South）蓋在填補後濕地上，其附近的地層正在下陷，30年來它以每年2毫米的速度下沉，這有可能對建物的結構造成影響。

這棟大樓建於1981年，由鋼筋混凝土建成，位在佛州南部瑟夫塞德市（Surside）的海景第一排，副市長保蘿（Tina Paul）表示，大樓倒塌前一天才剛做完屋頂檢查。大廈公寓協會律師狄托（Ken Direktor）也證實，工程單位正針對這棟40年大廈重新進行結構認證和電線管路確認，「無論是工程師還是居民，都沒有發現任何即將發生（倒塌）的跡象。」

▲邁阿密公寓坍塌的原因眾說紛紜。（圖／路透社）



沃溫斯基也提到，瑟夫塞德市有很多石灰岩，可以提供土地更多的支撐，但從衛星圖像和數據看來，建築物確實發生了移動，「我們無法斷定是什麼原因造成，但隨著土地下沉結構就會出現裂縫，這確實不太尋常。」佛羅里達國際大學工程與計算學院教授阿托羅德（Atorod Azizinamini）表示，建築物40年歷史應該不是倒塌主因，最有可能是一連串的失誤造成的災難，接下來可能要調查大廈的建造結構、採集鋼筋和混凝土樣本，還有建物腐蝕狀況才能判定。

而根據邁阿密當局的安檢規定，建築物每40年就必須重新檢驗認證一次，因此1981年完工的張伯倫塔南棟大廈為了符合規定，也在今年重新安檢並安排了屋頂修復工程，不過目前當局表示，尚未發現安檢工程與建築物坍塌有關。而建築工程師葛瑞格（Greg Batista）則表示，當建築內部的混凝土表面脫落，並脫落到一個嚴重情況又沒修復時，就很可能導致整棟大樓倒塌，「一個柱子都可以拖垮整棟建築。」