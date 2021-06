快訊／Delta病毒強襲！　澳洲雪梨緊急宣布「封城14天」

▲澳洲雪梨疫情延燒。(圖/達志影像/美聯社)

記者邱晟軒/綜合報導

印度Delta變種病毒強襲南半球!澳洲第一大城雪梨單日新增近22例Delta變種病毒個案。對此,新南威爾士州政府宣布,雪梨與週邊藍山、中央海岸與臥龍崗地區從今(26日)起封城2週,當地居民一律禁止非必要外出。

綜合外媒報導,澳洲新南威爾士州今新增本土確診病例22例,是本波疫情自上周爆發以來,單日新增確診病例數最多的一天。對此,州政府宣布,雪梨自當地時間6月26日下午6時開始,進入為期14天的全城封鎖,因應傳染性極強的Delta變種病毒進一步蔓延。

報導指出,在正式封城之前,新南威爾士州當局已經要求,民眾在雪梨市區所有室內場所佩戴口罩,限制7個區的居民出城,並且限制家庭聚會人數不得超過5人。

⚠️PUBLIC HEALTH ORDER⚠️

⚠️Stay at home orders extended to all of Greater Sydney, Blue Mountains, Central Coast and Wollongong

⚠️Restrictions apply to the rest of NSW pic.twitter.com/iljrIICcK7