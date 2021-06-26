南韓造船廠危險氣體外洩！2男廁所吸入硫化氫、氨...1死1重傷

▲南韓釜山某造船廠廁所傳出硫化氫外洩，造成１人死亡、１人重傷。（圖／釜山消防本部）

記者羅翊宬／編譯

南韓釜山某造船廠的廁所傳出硫化氫、氨外洩事故，造成1人死亡、1人重傷。據悉，硫化氫能傳出腐爛雞蛋的惡臭，屬於無色的惡臭氣體，只要人體吸入就可能造成窒息死亡；而氨也屬於有害氣體，只要在狹小的空間內吸入，也可能會失去意識。

根據《韓聯社》報導，釜山消防災難安全本部與警方表示，釜山市沙下區某造船廠辦公室旁的1層樓廁所，於今（26）日上午11時4分傳出2名男性吸入硫化氫、氨等氣體後倒臥在地，救難隊員到場後發現2人心跳已停止，緊急將之送醫。

不過，48歲的男子送醫後仍宣告不治，而另名27歲的男子則重傷，未從險境中脫離。警察與消防隊員研判，2人可能在1樓廁所吸入不慎外洩的硫化氫與氨。

警消於上午11時38分在廁所空氣出測出濃度56ppm的氨，於中午12時3分右測出濃度250ppm的硫化氫。

其實這並非釜山當地首起的危險氣體外洩事故！2018年時某廢水處理業發現硫化氫外洩，造成3名勞工死亡、1人失去意識；2019年7月水營區廣安里海水浴場附近的公共廁所也發生，一名女高中生吸入硫化氫後死亡的事故。

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