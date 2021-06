母極度害怕染疫死！猛刺女兒14刀再插她肩上　「以免沒人照顧她」

▲英國一名母親罹患精神相關疾病卻未正確就醫,導致她對新冠疫情過度焦慮而殺害女兒。(圖/翻攝pixabay免費圖庫)

記者張寧倢/編譯

英國倫敦一名母親在疫情的封鎖期間產生心理疾病,極度憂慮自己可能會感染新冠病毒,並且擔心染疫死亡就沒人能幫忙照顧女兒,於是她在丈夫外出上班後,持刀朝著年僅5歲的女兒狂刺15下,同時也在女兒面前自殘,最後母女倆都被送往醫院,但小女孩已經死亡。

根據《鏡報》報導,倫敦米查姆(Mitcham)地區一名36歲母親舒莎(Sutha Sivanantham)原本不會講英語,是在2006年婚後才搬到英國,丈夫眼裡她是非常棒的好媽媽,直到2019年秋天開始,她不斷抱怨一些莫名的病痛,還多次到急診室就醫,2020年夏天則開始說自己頭暈、體重剩下大約48公斤等等。丈夫認為,對新冠病毒的恐懼與疫情封鎖是導致她崩潰的原因。

