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北韓寧邊核設施持續運作！火力發電廠啟動3個月　估計持有40公斤鈽

▲▼位於北韓平安北道寧邊郡核設施的核反應爐。（圖／達志影像／美聯社）

▲位於北韓平安北道寧邊郡核設施的核反應爐。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國拜登政府不斷尋求透過外交途徑，重啟與北韓之間的對話，促成北韓達成無核化的目標；北韓（朝鮮）最高領導人金正恩近日在全員會議上回應，表示已同時做好與美國進行對話、對決的準備。對此，近日有商業衛星相片顯示，北韓寧邊核設施內的火力發電廠，從今年2月起便持續運作，且保有40公斤的鈽。

美國華府專門分析北韓時事的智庫「北緯38度」（38 North）引用從今年3至5月所拍攝的寧邊核設施商用衛星相片，其在分析中指出，設施內的火力發電廠本是用於供應蒸氣給園區內放射化學實驗室的各種工程，而放射化學實驗室則用於提煉製造核武時所需的鈽元素，並進行核廢料處理作業。

北緯38度指出，此次火力發電廠的運作時間比先前的維護時間還要來得更長，與過去處理核廢料時的時間較一致。一般而言，處理核廢料所需的時間為半年以上，而火力發電廠過去進行設備維護時需啟動約數周的時間，不過目前已啟動達3個多月。因此經推測，此次火力發電廠的啟動可能與分離鈽元素、硝酸鈾醯庫存處理、處理放射性核廢料有關。

北緯38度表示，由於北韓寧邊核設施的5兆瓦核反應爐從2018年以後便停止運作，因此就算進行核廢料處理等作業，也不會為北韓庫存的核物質增加太多，而放射化學實驗室在2003、2005、2009、2016年都有活動紀錄，因此北韓的鈽元素在扣除核武實驗的使用份量後，其持有量約還有40公斤。

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