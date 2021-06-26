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WHO封Delta為「最強變種」　攻陷全球85國！還會再進化

▲▼印度,新冠肺炎。（圖／路透）

▲印度是最早出現Delta變種病毒的國家，迄今Delta變異株已經傳播至世界85國。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

世衛組織（WHO）秘書長譚德塞25日在記者會上表示，首見於印度的Delta變異株是迄今為止最具傳染性的變種病毒，目前已擴散到至少85個國家。WHO新冠應對技術負責人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）警告，Delta變種病毒還會繼續進化，可能會有一段時間，防疫政策跟不上病毒的發展。

根據美聯社報導，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，Delta變種病毒是新冠疫情爆發以來「感染力最強」的病毒株，而且目前正在至少85個國家中蔓延。譚德塞認為，貧窮國家缺乏疫苗的狀況加劇了Delta變種的傳播，而談到最近參加的一場疫苗分配諮詢小組會議時，譚德塞更批評富裕國家拒絕立即與發展中國家分享疫苗，「他們很失望，因為沒有疫苗可供分配。」

報導指出，隨著歐美等疫苗接種率高的國家放寬入境與防疫限制，WHO官員警告，這可能導致疫情捲土重來。范科霍芙表示，全球形勢非常脆弱，雖然歐州病毒傳播減緩，但從大型體育賽事到家庭聚會等許多活動都會產生影響，Delta變種將繼續進化，人類的公衛政策、疫苗計畫、診斷治療正在發揮作用，但可能會有一段時期，政策將跟不上病毒的快速發展。

聯合國的全球疫苗分配機制「COVAX計畫」將無法實現數項分享新冠疫苗的預期目標，包含最大供應國印度預計在年底前不會出口任何疫苗，包含英國、美國與其他國家承諾的數億劑疫苗也不太可能快速到位。譚德塞坦承，本月透過COVAX未取得任何一劑AZ、嬌生與輝瑞疫苗，「我們的每個供應商都無法在短時間內供貨，因為有其他國提出疫苗需求，也有國家是為了讓（幾乎）沒有風險的年輕人接種疫苗。」

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