韓物流中心「連燒5天」熄滅！超扯起火原因曝　竟未啟動自動灑水器

▲Coupang利川物流中心連燒5天，火勢才被成功撲滅。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓國內最大線上零售電商Coupang（쿠팡）位於京畿道利川市的德坪物流中心，於本月17日發生嚴重火災，火勢連燒5天4夜，直到22日才被完全撲滅，一名消防員在救災過程中不幸殉職。根據警方取得的監視器影像，地下2樓在產生火花、煙霧瀰漫時，自動灑水器竟然尚未啟動，導致火勢一發不可收拾。

根據《韓聯社》報導，警消研判此次起火地點位於物流中心的地下2樓，從國會議員權寧世（권영세，國民力量）辦公室從警方獲取的監視器影像可以看到，貨架上端從17日清晨5時11分首度冒出火花。由於地下2樓並未設置空調，因此只能靠電風扇，貨架上端有數條電風扇的電線，而火花便從其中一條電線冒出。

▲消防救助隊長金東植不幸殉職，年僅52歲。（圖／達志影像）

火花墜落至地板上後，火勢逐漸延燒，擴大至整座展示貨架，此時黑色的濃煙瀰漫地下2樓，然而做為防火災設施的自動灑水器竟然尚未啟動，直到上午5時36分一名員工看到黑色濃煙從倉庫窗戶冒出，才向消防當局報案，經過7分鐘後消防隊抵達現場。

目前警方正在調查Coupang是否有火災延遲應對與報案、以及是否有操控自動灑水器等嫌疑，同時京畿南部警察廳搜查專門小組將於下周與國立開學搜查研究院、京畿消防災難本部、韓國電器安全公社進行合作鑑識工作。

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