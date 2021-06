痊癒3個月還有後遺症！研究：英國逾200萬人出現「新冠長期症狀」

▲新冠長期症狀的症狀包含疲勞、咳嗽、胸痛、頭痛、肌肉酸痛等。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)

記者葉睿涵/編譯

越來越多罹患新冠肺炎的患者,在康復後出現「新冠長期症狀」(Long Covid)的現象,有的人症狀甚至會維持超過數月。英國研究發現,約有1/3的患者被至少1種新冠症狀折磨長達12週,研究人員估計,多達200萬名康復者都是受害者。

據BBC報導,倫敦帝國理工學院在2020年9月至2021年2月期間,對50萬名英國成年人進行研究後發現,不少曾罹患新冠肺炎的患者,即使在病癒12週後,仍會出現至少1種後遺症,其中包含疲勞、咳嗽、胸痛、頭痛、肌肉酸痛等症狀。

A new @imperialcollege report (preprint) based on over 500,000 people in the UK surveyed projects that 2 million people there suffer from #LongCovid (if accurate, likely >10 million in the US). Presents symptom clusters and demographic risk profile https://t.co/8US3BUzGEf pic.twitter.com/5xfxzUGCZ2