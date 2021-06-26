對變種病毒防護力93%！　美國Novavax證實：台灣透過COVAX爭取疫苗

▲ 諾瓦瓦克斯新冠疫苗受到各界期待。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）日前宣布，三期臨床實驗證明其研發的新冠疫苗整體效力達90.4%。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中透露，台灣也在COVAX平台登記爭取配發，引發民眾期待。諾瓦瓦克斯25日向《ETtoday新聞雲》證實，台灣的確透過COVAX選擇接受該公司疫苗。

諾瓦瓦克斯說明，該公司與全球疫苗免疫聯盟（Gavi）簽署預購協議（APA），5月也宣布向疫苗全球取得機制（COVAX）提供重組蛋白新冠候選疫苗。根據APA，諾瓦瓦克斯預計生產3.5億劑NVX-CoV2373疫苗，並向參與COVAX機制的國家配發。

諾瓦瓦克斯向《ETtoday新聞雲》表示，COVAX宗旨為向參與國及經濟體公平分配疫苗，而台灣也透過COVAX選擇取得NVX-CoV2373疫苗。

至於是否將向台灣監管機構申請緊急授權（EUA），諾瓦瓦克斯表示，目前並無此計畫，但的確希望向世界衛生組織（WHO）申請列入「緊急使用清單」（EUL）。若申請通過，未來台灣經COVAX取得NVX-CoV2373後，便可能接受WHO對其的認定。

根據諾瓦瓦克斯14日聲明，該公司研發的疫苗可100%預防患者演變至重症，對抗Alpha、Beta、Gamma及Delta變異株效力達93%，今年第三季將向美國食品藥物管理局（FDA）申請授權。陳時中20日在記者會上表示，已在COVAX平台登記，有要求希望台灣能配發到。

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