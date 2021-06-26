千人接種輝瑞、莫德納後患心肌炎！　美FDA加註「心臟炎症」警語

▲美國食藥管理局針對莫德納與輝瑞兩款疫苗下令，說明書須新增有關引發心臟炎症風險的警語。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國食品與藥品管理局（FDA）於25日正式宣布，輝瑞/BNT疫苗與莫德納疫苗報告多起心肌炎與心包膜炎的不良反應後，已在說明書與標籤加註罕見心臟炎症的風險警語。對此，美國輝瑞（Pfizer）藥廠與莫德納（Moderna ）生技製藥公司皆未立即做出回應。

據路透社報導，美國疾病控制預防中心（CDC）日前證實，年輕人接種mRNA疫苗後可能發生心肌炎與心包膜炎的罕見風險，而疫苗不良反應報告系統（VAERS）數據顯示，全美截至6月11日已接種共約3億劑mRNA疫苗，其中報告了超過1200例的心肌炎或心包膜炎，病例主要集中在16歲以上青少年和年輕人，通常發生在第二劑疫苗接種後的數天之內，以男性患者明顯較多。

美國FDA於25日表示，輝瑞/BNT與莫德納兩款mRNA疫苗的說明書與標籤都已新增一項警語稱，疫苗使用後可能出現心肌炎與心包膜炎等心臟炎症的罕見風險，尤其是在接種第二劑後。報導指出，這項警語修訂是根據CDC日前在免疫諮詢委員會議中提到的資訊，再次進行廣泛審查與討論之後所發布的。另外，目前CDC已確認309名因為心臟炎症住院的30歲以下患者，其中295人已經出院。

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