邁阿密公寓崩塌慘活埋！小男孩瓦礫堆見燈光　哭喊：求你別離開我

▲邁阿密海濱一棟公寓大廈30秒內崩塌，多名住戶失聯。（圖／路透社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

美國佛羅里達州邁阿密一座濱海的12層樓公寓，於當地時間24日凌晨1時無預警倒塌，整棟大廈在30秒內便硬生生崩垮，造成至少4人死亡、159人失蹤的慘劇，且還有多名住戶未取得聯繫，其中包含許多來自中南美洲國家的移民。另外，一名小男孩被壓在瓦礫堆，當他發現有人經過，竟哭喊著「別離開我」。

根據美媒《華爾街郵報》、《CNN》，公寓大廈倒塌時附近的居民鮑博雅剛好在附近遛狗，他接受採放時透露，當時聽到如天雷轟頂般的巨響，且感受到地面明顯在震動，隨即看到眼前出現大面積的瓦礫堆與灰塵，看著眼前崩塌的公寓，他不禁心想，根本不可能有人生還。

之後鮑博雅便沿著海灘走向公寓後方，彷彿在拍攝災難電影般，現場可謂是一片死寂，還時不時聽到有人發出淒厲的尖叫聲，再循著聲音走去後，發現在一片扭曲金屬堆與瓦礫堆、混凝土之間，竟然有手指穿過碎片抖動，他拿出手機、打開手電筒功能，發現似乎是一名被壓在水泥板下的小男孩。

由於鮑博雅無法單靠自己的力量搬開水泥板，因此當他打開手電筒時，便赫然聽見小男孩的哭喊聲，男孩哭著喊道「不要離開我」，並表示自己的媽媽不見了，經過20分鐘後，消防人員緊急趕到現場，挪開水泥板，將躺在床墊與床架上的小男孩救出。

鮑博雅表示，當大樓坍塌時，顯然大部份的住戶都在睡覺、看電視，正過著看似平穩的生活，誰知公寓會在30秒內說倒就倒。

據悉，該棟公寓有許多來自阿根廷、巴拉圭、烏拉圭、委內瑞拉、哥倫比亞的移民，這些國家的政府都無法在第一時間聯繫上自己的國民，且巴拉圭第一夫人的胞姊蘇菲亞（Sophia Lopez Moreira）一家五口也在這場災難中失聯。

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