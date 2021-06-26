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超過140次異象無法解釋！　美UFO報告曝「不排除外星科技」

記者張寧倢／編譯

美國國防部去年公布一段由海軍拍攝到的不明飛行物（UFO）影片，更有多件與此類似的畫面遭外流，國會要求政府給出解釋，因此五角大廈成立了「不明飛行現象任務小組」展開深入調查，而調查報告也在25日正式公佈。美國政府表示，無法給出合理解釋，且不排除這些是外星物體的可能。

根據BBC與《紐約時報》報導，美國國家情報總監辦公室25日公布眾所矚目的UFO報告，表示自2004年以來一共遭遇了144起「不明飛行現象」（Unidentified Aerial Phenomena，UAP）事件，其中只有一件被確認為是「一顆正在消氣的大型氣球」，而其他143次異象報告就連專家也說，「在我們既有的資料中缺乏足夠的資訊來做出具體的解釋。」

▲▼美國國防部先前公開一段由海軍飛官拍攝到的UFO影片、UAP、不明飛行物。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部先前公開一段由海軍飛官拍攝到的UFO影片。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，報告中提出多種可能性，或許是來自中國、俄羅斯研發的科技，也可能是大氣現象或雷達上結成的冰晶所造成，更有一些則被歸類為可能與美國進行的機密研究計畫有關，儘管沒有跡象表明這些飛行物是來自外太空，但也沒有排除是外星物體的可能性。報告更指出，這些UAP事件顯然造成了飛航安全問題，並可能對「美國國家安全構成挑戰」。

報導提到，目前國防部UAP任務小組正在尋找新的方法來增加資訊收集，並補充稱若有額外的資金將制定更好的計畫，以便在未來觀察與收集這些無法解釋的現象相關數據。《紐約時報》報導稱，這項報告迴避了任何對於「UAP本質上可能來自外星科技」的真正討論，對此，一名政府高級官員表示，搜尋外星生命不是任務小組的目的，而是NASA的責任，因此他們今後也只會集中在觀測這些現象，而不是企圖與這些物體產生交流。

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