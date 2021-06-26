立陶宛人沒你想得好！　當地人氣憤：幹嘛要送台灣疫苗？

▲賈斯蒂娜分享立陶宛民眾對捐疫苗一事的看法。（圖／翻攝自YouTube／波蘭女孩x台灣男孩蜜拉士愷）



記者崔子柔／綜合報導

立陶宛將捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，讓國內民眾感激不已，不過住在立陶宛的賈絲蒂娜（Justina）指出，當地媒體根本沒在報導這件事，而且多數民眾得知後不是沒感覺，就是對此憤怒「為什麼要捐疫苗？」

「波蘭女孩x台灣男孩蜜拉士愷」昨（25）日在YouTube上傳的影片中訪問了賈絲蒂娜，才了解立陶宛的新聞沒有在討論送疫苗給台灣一事，而是看到總統蔡英文在臉書上的貼文才知道，「我想這不是很吸引人的話題」。

▲多數立陶宛民眾得知贈送台灣疫苗後，不是無感就是反感。（圖／翻攝自YouTube／波蘭女孩x台灣男孩蜜拉士愷）



賈絲蒂娜表示，當地民眾得知後，有些人沒什麼感覺，有些人則是感到氣憤，因為過去立陶宛也曾處於缺乏疫苗的狀況，質疑「為什麼要送疫苗」，並擔憂會影響到和中國的關係，「所以我很抱歉，立陶宛人沒有你想得那麼好，下這個決定的人當然非常好，但不是絕大部分的人」。

不過賈絲蒂娜認為，贈送疫苗不只是小國間的互相幫助，也能締造良好的關係，「國際間越多這種事，會讓世界更加美好，所以我完全支持。」