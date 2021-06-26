　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

立陶宛人沒你想得好！　當地人氣憤：幹嘛要送台灣疫苗？

▲賈斯蒂娜分享立陶宛民眾對捐疫苗一事的看法。（圖／翻攝自YouTube／波蘭女孩x台灣男孩蜜拉士愷）

記者崔子柔／綜合報導

立陶宛將捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，讓國內民眾感激不已，不過住在立陶宛的賈絲蒂娜（Justina）指出，當地媒體根本沒在報導這件事，而且多數民眾得知後不是沒感覺，就是對此憤怒「為什麼要捐疫苗？」

「波蘭女孩x台灣男孩蜜拉士愷」昨（25）日在YouTube上傳的影片中訪問了賈絲蒂娜，才了解立陶宛的新聞沒有在討論送疫苗給台灣一事，而是看到總統蔡英文在臉書上的貼文才知道，「我想這不是很吸引人的話題」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／波蘭女孩x台灣男孩蜜拉士愷

▲多數立陶宛民眾得知贈送台灣疫苗後，不是無感就是反感。（圖／翻攝自YouTube／波蘭女孩x台灣男孩蜜拉士愷）

賈絲蒂娜表示，當地民眾得知後，有些人沒什麼感覺，有些人則是感到氣憤，因為過去立陶宛也曾處於缺乏疫苗的狀況，質疑「為什麼要送疫苗」，並擔憂會影響到和中國的關係，「所以我很抱歉，立陶宛人沒有你想得那麼好，下這個決定的人當然非常好，但不是絕大部分的人」。

不過賈絲蒂娜認為，贈送疫苗不只是小國間的互相幫助，也能締造良好的關係，「國際間越多這種事，會讓世界更加美好，所以我完全支持。」

ET快訊
快訊／真的試試看！張顯耀特權打疫苗　陳其邁「深夜有動作了」
超市促銷「單價卻狂漲2倍」！他傻眼PO明細　網：已經很多年了
染病被排擠！21歲男持槍「屠殺33人」滅全村　逃深山飲彈亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

立陶宛人沒你想得好！　當地人氣憤：幹嘛要送台灣疫苗？

WHO：最快1個月內　再准1或2種疫苗緊急使用授權

佛洛伊德案　前白警蕭文遭判22年6個月有期徒刑

變種病毒Delta肆虐　莫斯科死亡病例創新高

瞄準Google、臉書等科技4巨頭　美眾院司委會反托拉斯6法案過關

捷克史上最強龍捲風　至少5死數百人傷

醜聞曝光　東芝董事長遭股東表決去職

快訊／邁阿密倒塌大廈已「159人失蹤」　4人死亡

歐洲多國取消台灣旅遊限制　需注意入境政策不同

染疫遭排擠！21歲男持槍「1.5小時屠殺33人」滅全村...逃深山飲彈亡

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

成功率95%！嗅汗液抓無症狀者　泰國訓練「拉布拉多犬」助篩檢

女乘客不戴口罩怒嗆「要我怎樣」　司機好心規勸...拒載反被告恐嚇

靈魂互換！男明星Ｘ女記者為內衣吵翻　梁潔著迷張新成腹肌...見到偶像淪陷了

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

女駕駛上車疑「誤踩油門」暴衝　猛撞倒警衛室...保全骨折受傷！

張晨光「想到女兒嫁人了」秒落淚　神演技網驚呼：連背影都有戲！

三級警戒延長！老爸出妙招解悶　經營「居家釣蝦場」小孩嗨翻～

正妹分享重機駕照7大關祕訣　掌握換檔技巧、雙繞八一次過！

超整齊！爸挑戰7哈士奇「排排睡」　複製貼上畫面笑翻網：好有秩序XD

立陶宛人沒你想得好！　當地人氣憤：幹嘛要送台灣疫苗？

WHO：最快1個月內　再准1或2種疫苗緊急使用授權

佛洛伊德案　前白警蕭文遭判22年6個月有期徒刑

變種病毒Delta肆虐　莫斯科死亡病例創新高

瞄準Google、臉書等科技4巨頭　美眾院司委會反托拉斯6法案過關

捷克史上最強龍捲風　至少5死數百人傷

醜聞曝光　東芝董事長遭股東表決去職

快訊／邁阿密倒塌大廈已「159人失蹤」　4人死亡

歐洲多國取消台灣旅遊限制　需注意入境政策不同

染疫遭排擠！21歲男持槍「1.5小時屠殺33人」滅全村...逃深山飲彈亡

「吐血奶女嬰」解剖驚見肺炎　高大成鐵口：100%不是AZ造成

日本星巴克把「47種名產」變星冰樂！玉米牛奶、醬油糰子口味太新奇

履歷表寫「拍了11年AV」！　女優成功轉職當起櫃檯人員

黨慶前北京防疫維穩　拚疫苗接種率、店家掛「應接盡接」認證

中共「黨史展覽館」首開放　習語錄和毛語錄並列

「西南季風」雨彈炸南台！連續6天有大量降雨　高屏大雨警戒

立陶宛人沒你想得好！　當地人氣憤：幹嘛要送台灣疫苗？

WHO：最快1個月內　再准1或2種疫苗緊急使用授權

佛洛伊德案　前白警蕭文遭判22年6個月有期徒刑

疫苗假消息為何傳更快？行銷大師揭原因：人性「好心」用錯地方

周興哲家中開唱《永不失聯的愛》　「蕭邦」睡一半遭抱醒..露懵樣超Q

國際熱門新聞

染疫遭排擠！21歲男持槍屠殺全村33人

他花500多塊買加密貨幣一夜變30兆

慎入！20歲女手捧「切斷陰莖」坐路邊

家樂福要賣台灣門市　業者回應了

變種病毒Delta肆虐　莫斯科死亡病例創新高

捷克史上最強龍捲風　至少5死數百人傷

即／邁阿密倒塌大樓4死　159失蹤　

瞄準科技巨頭 美眾院司委會通過6反托拉斯法案

醜聞曝光　東芝董事長遭股東表決去職

家人面前遭性侵　女抵抗被扔下陽台

專家：Novavax為現有疫苗中最佳選項

立陶宛人沒你想得好！當地人：幹嘛送疫苗？

黑猩猩啃咬主人女兒　被一槍爆頭

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

更多熱門

相關新聞

「吐血奶女嬰」解剖驚見肺炎　高大成鐵口：100%不是AZ造成

「吐血奶女嬰」解剖驚見肺炎　高大成鐵口：100%不是AZ造成

雲林縣日前一位接種AZ疫苗後的媽媽，晚上餵母乳結果女兒發生吐奶泡猝死，法醫解剖後發現女嬰有呼吸道感染、肺炎等狀況，不過確切死因仍須等待鑑定報告出爐。對此法醫高大成日前就曾表示，100%不可能是疫苗造成。

打2劑輝瑞或AZ「染疫比例降至0.1%」

打2劑輝瑞或AZ「染疫比例降至0.1%」

即／雲林2月大女嬰「吐血奶」猝死　死因初判出爐

即／雲林2月大女嬰「吐血奶」猝死　死因初判出爐

日本再捐100萬劑AZ　陳時中：開心與感謝

日本再捐100萬劑AZ　陳時中：開心與感謝

AZ疫苗恐致癌？醫學教授出面闢謠

AZ疫苗恐致癌？醫學教授出面闢謠

關鍵字：

立陶宛AZ疫苗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／高雄女大生陳屍家中　房東「聞到異味」開門嚇傻

快訊／真的試試看！張顯耀特權打疫苗　陳其邁深夜有動作

屏東驚見印度變異株！鄉民怕爆「南部GG了」

大S媽聞「汪小菲帶妹喝酒」低調回應！

家樂福、全聯怎麼選？　網一致不推它

染疫遭排擠！21歲男持槍屠殺全村33人

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

「開雙B、百萬股東」領紓困！銀行員怒：都拿去買股票

安卓用戶快檢查！8款APP竊個資偷錢

嘉義驚傳「知名網紅殞落」百萬車變形

媳婦小舉動惹怒公公！收存證信函遭討600萬

阮經天姑婆加國返台見不到103歲母

南部豪雨開炸！2縣市晚間被灌爆

大牙在家身材走樣！PO泳裝照哀喊「真的很嚇人」

超市促銷「單價卻翻倍」　網超傻眼

更多

最夯影音

更多
幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦
成功率95%！嗅汗液抓無症狀者　泰國訓練「拉布拉多犬」助篩檢

成功率95%！嗅汗液抓無症狀者　泰國訓練「拉布拉多犬」助篩檢

女乘客不戴口罩怒嗆「要我怎樣」　司機好心規勸...拒載反被告恐嚇

女乘客不戴口罩怒嗆「要我怎樣」　司機好心規勸...拒載反被告恐嚇

靈魂互換！男明星Ｘ女記者為內衣吵翻　梁潔著迷張新成腹肌...見到偶像淪陷了

靈魂互換！男明星Ｘ女記者為內衣吵翻　梁潔著迷張新成腹肌...見到偶像淪陷了

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面