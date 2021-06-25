　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

瞄準Google、臉書等科技4巨頭　美眾院司委會反托拉斯6法案過關

▲▼Google。（圖／路透）

▲美國眾議院司法委員會，通過針對Google等科技巨頭的反托拉斯法案。（圖／路透）

中央社華盛頓24日綜合外電報導

美國聯邦眾議院司法委員會今天通過重大法案，以全面改革反托拉斯法律來遏止大型科技公司權力，預料將會在國會展開激烈攻防。

在為期兩天的馬拉松會議上，眾議院司法委員會成 員通過6項法案，主要針對谷歌（Google）、蘋果（ Apple）、亞馬遜（Amazon）和臉書（Facebook）的商業行為。

最後一項法案限制科技平台在橫跨多個業務領域的 控制能力，這可能為分拆一些大型公司打開大門。這項 法案以21比20票驚險過關。

▲▼蘋果與臉書。（圖／路透、路透）

▲蘋果與臉書也是這次立法受影響的企業之一。（圖／路透、路透）

這項法案的發起人、眾議員傑亞帕爾（Pramila Jayapal）說，名為「終止平台壟斷法」的這項立法， 目的是要對付「當平台擁有多個業務領域，容許平台利 用其守門人權力有利於自身服務或不利於競爭對手，這類利益衝突的根本不公平性」。

反對這項提案的共和黨眾議員夏波（Steve Chabot ）表示：「作為自由市場的保守派，我深信除非企業從 事明確定義的反競爭行為，否則我們不應該妨礙它們， 我們應該讓它們成長、成功或自取敗亡。」

這些法案將提交眾議院全院審議，在科技界和其他 眾議員強烈反對下，預料將會引發爭議性辯論。任何法 案都需要參眾兩院通過以及總統簽署才能成為法律。

ET快訊
快訊／真的試試看！張顯耀特權打疫苗　陳其邁「深夜有動作了」
超市促銷「單價卻狂漲2倍」！他傻眼PO明細　網：已經很多年了
染病被排擠！21歲男持槍「屠殺33人」滅全村　逃深山飲彈亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

瞄準Google、臉書等科技4巨頭　美眾院司委會反托拉斯6法案過關

捷克史上最強龍捲風　至少5死數百人傷

醜聞曝光　東芝董事長遭股東表決去職

快訊／邁阿密倒塌大廈已「159人失蹤」　4人死亡

歐洲多國取消台灣旅遊限制　需注意入境政策不同

染疫遭排擠！21歲男持槍「1.5小時屠殺33人」滅全村...逃深山飲彈亡

女兒伴屍3個多月！6旬老夫妻病死「屍體腐爛」　法拍官進門聞惡臭

接力法國！冰島列台灣「旅遊限制豁免國家」　免接種也可去觀光

史上最強龍捲風狂襲！捷克「3死200傷」7城鎮毀了　恐怖畫面曝

白頭髮也能變黑！研究揭白髮關鍵元凶　用1方法「輕鬆逆轉」

單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

張晨光「想到女兒嫁人了」秒落淚　神演技網驚呼：連背影都有戲！

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

佛心公司！慷慨撥3000萬助紓困 每戶最多領6萬...南投鄉親讚爆

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

長下坡D檔＋腳煞對汽車負擔大　善用「檔位變換」安全性升級！

徐佳瑩深夜接點歌「唱到一半想哭」　 楊丞琳、戴愛玲連讚：好聽

瞄準Google、臉書等科技4巨頭　美眾院司委會反托拉斯6法案過關

捷克史上最強龍捲風　至少5死數百人傷

醜聞曝光　東芝董事長遭股東表決去職

快訊／邁阿密倒塌大廈已「159人失蹤」　4人死亡

歐洲多國取消台灣旅遊限制　需注意入境政策不同

染疫遭排擠！21歲男持槍「1.5小時屠殺33人」滅全村...逃深山飲彈亡

女兒伴屍3個多月！6旬老夫妻病死「屍體腐爛」　法拍官進門聞惡臭

接力法國！冰島列台灣「旅遊限制豁免國家」　免接種也可去觀光

史上最強龍捲風狂襲！捷克「3死200傷」7城鎮毀了　恐怖畫面曝

白頭髮也能變黑！研究揭白髮關鍵元凶　用1方法「輕鬆逆轉」

這頂PRADA漁夫帽未免也太香，MJ相機包變蛋包飯　網：這我吃得起

新北男接種完「隔天中風」！醫一看判斷：跟疫苗沒關係　家屬氣炸

朱育賢和「傷勢」好好聊過了　林立與「全壘打牆」培養感情

桃猿Q＆A！陳禹勳分享球場禁忌　王溢正竟想當醫生

樂天直播許銘傑向球員說心裡話　「不要看到我，跟看到鬼一樣」

施壽全／澄清施打新冠疫苗「猝死」機率迷思

周治邦／保護主義失敗實例多　國產疫苗如何一掃陰霾？

徐佳瑩深夜接點歌「唱到一半想哭」　 楊丞琳、戴愛玲連讚：好聽

國際熱門新聞

染疫遭排擠！21歲男持槍屠殺全村33人

慎入！20歲女手捧「切斷陰莖」坐路邊

家樂福要賣台灣門市　業者回應了

快訊／日本宣布：再追加100萬劑疫苗給台灣

他花500多塊買加密貨幣一夜變30兆

史上染疫最久！男「43次確診」等死　這療法救他

專家：Novavax為現有疫苗中最佳選項

家人面前遭性侵　女抵抗被扔下陽台

瞬間影片曝！邁阿密12層樓大廈13秒夷為平地

寡婦看片調到最大聲　卻連錯喇叭！

邁阿密大樓倒塌！　51人下落不明

部份疫苗技術恐淘汰！AZ、嬌生被WHO點名

即／邁阿密倒塌大樓4死　159失蹤　

女主播丟包1歲兒車內悶烤半小時　拖累政壇帥尪開房腥史又被嘴

更多熱門

相關新聞

即／邁阿密倒塌大樓4死　159失蹤　

即／邁阿密倒塌大樓4死　159失蹤　

美國邁阿密大廈倒塌，搜救小組連夜搜救，再度尋獲3具遺體，死亡人數增加到4人，失聯人數也新增到第一時間通報的99人，

美軍「最強潛艦」跛腳！　致命原因曝光

美軍「最強潛艦」跛腳！　致命原因曝光

打2劑輝瑞或AZ「染疫比例降至0.1%」

打2劑輝瑞或AZ「染疫比例降至0.1%」

宅家不廢！臉書開學堂　教「數位轉型、正能量抗疫」

宅家不廢！臉書開學堂　教「數位轉型、正能量抗疫」

美Novavax疫苗最快今夏開打　與台疫苗同技術！

美Novavax疫苗最快今夏開打　與台疫苗同技術！

關鍵字：

GoogleFacebook AppleAmazon北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

家樂福、全聯怎麼選？　網一致不推它

屏東驚見印度變異株！鄉民怕爆「南部GG了」

快訊／高雄女大生陳屍家中　房東「聞到異味」開門嚇傻

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

快訊／打工族領1萬元補貼6／28開放上網申請　流程規定一次看懂！

秘魯返台祖孫病毒定序出爐！感染「Delta印度變異株」

「開雙B、百萬股東」領紓困！銀行員怒：都拿去買股票

蘇貞昌謝日本贈台疫苗　7月起「這些人」優先接種

Delta變種病毒侵台　網曝恐怖數據：求封城

2坨變腫病毒肉佔滿床　手有5個圈

歐陽妮妮法國留學遭欺負！被要求擦男生的尿

阮經天姑婆加國返台見不到103歲母

南部豪雨開炸！2縣市晚間被灌爆

打疫苗後染疫！醫曝最新前5大症狀

快訊／再增5死！今本土病例+76　確診降回兩位數

更多

最夯影音

更多
單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...

單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...
台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

張晨光「想到女兒嫁人了」秒落淚　神演技網驚呼：連背影都有戲！

張晨光「想到女兒嫁人了」秒落淚　神演技網驚呼：連背影都有戲！

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面