快訊／邁阿密倒塌大廈已「159人失蹤」　4人死亡

記者林彥臣／綜合報導

美國邁阿密大廈倒塌，搜救小組連夜搜救，再度尋獲3具遺體，死亡人數增加到4人，失聯人數也從第一時間通報的99人，增加到159人，已有120人獲救。

▲佛州邁阿密瑟夫塞德市（Surside）「張伯倫塔南棟大廈」（Champlain Towers South），死亡人數達到4人。（圖／達志影像／美聯社）



根據《路透社》報導，邁阿密一座海濱公寓樓倒塌，凌晨再度尋獲3具遺體，加上24日尋獲的1名死者，死亡人數來到4人，邁阿密戴德市（Dade City）市長卡瓦 (Daniella Levine Cava)在第一時間表示，失蹤人數將近100人，但是最新通報失蹤人數為159人。

邁阿密大樓倒塌也驚動白宮，總統拜登25日批准佛州進入聯邦緊急狀態，授權國土安全局、聯邦緊急事務管理署（FEMA）出面協調所有救難作業。



▲「張伯倫塔南棟大廈」倒塌，讓佛州進入緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）



佛羅里達國際大學教授沃溫斯基（Shimon Wdowinski）2020年發表在《海洋與海岸管理》期刊的研究指出，崩塌的「張伯倫塔南棟大廈」（Champlain Towers South）蓋在填補後濕地上，其附近的地層正在下陷，30年來它以每年2毫米的速度下沉，這有可能對建物的結構造成影響。

這棟大樓建於1981年，由鋼筋混凝土建成，位在佛州南部瑟夫塞德市（Surside）的海景第一排，副市長保蘿（Tina Paul）表示，大樓倒塌前一天才剛做完屋頂檢查。大廈公寓協會律師狄托（Ken Direktor）也證實，工程單位正針對這棟40年大廈重新進行結構認證和電線管路確認，「無論是工程師還是居民，都沒有發現任何即將發生（倒塌）的跡象。」

▲倒塌大樓空拍照。（圖／路透）



沃溫斯基也提到，瑟夫塞德市有很多石灰岩，可以提供土地更多的支撐，但從衛星圖像和數據看來，建築物確實發生了移動，「我們無法斷定是什麼原因造成，但隨著土地下沉結構就會出現裂縫，這確實不太尋常。」

佛羅里達國際大學工程與計算學院教授阿托羅德（Atorod Azizinamini）表示，建築物40年歷史應該不是倒塌主因，最有可能是一連串的失誤造成的災難，接下來可能要調查大廈的建造結構、採集鋼筋和混凝土樣本，還有建物腐蝕狀況才能判定。