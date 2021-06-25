歐洲多國取消台灣旅遊限制　需注意入境政策不同

▲歐洲多國取消台灣人入境的旅行限制，但各國的規定不同。（圖／達志影像／美聯社）



中央社記者唐佩君布魯塞爾25日專電

歐洲聯盟建議成員國將台灣列入安全旅遊名單，迄今包括德、法等多國已宣布對台灣解除旅遊限制，但民眾需注意，各國對入境時是否應持檢測陰性證明等政策不同。

歐洲聯盟6月18日正式公布將台灣納入安全旅遊名單，成員國即日起逐漸取消對台灣非必要旅遊的入境限制，即對台灣開放觀光。

目前包括德國、荷蘭、法國、比利時及瑞士等申根區成員國已宣布對台灣解除入境旅遊禁令，但各國對入境時是否持陰性證明等政策不同。

荷蘭將台灣列入旅遊低風險國家，自6月24日入境荷蘭不用隔離，也不用提供檢測陰性報告。

法國將台灣納入綠區，自6月24日起不論有無施打疫苗，都可以非必要原因入境法國，包括旅行。

比利時則自7月5日起，從台灣赴比利時的旅客，入境時不需隔離、也不必提供陰性檢測報告。

但需注意的是，旅客若在入境前14天內，曾於紅色燈號區域停留超過一天，入境後需做檢測及遵守隔離規定。

▲從空路入境德國，須提供檢測證明或接種證明等相關的證明文件。（圖／路透）



德國自6月20日取消台灣前往德國的入境限制，但經空路入境德國者，須提供2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測證明、康復證明或疫苗接種證明。

瑞士政府新宣布自6月26日凌晨起針對申根區以外 的第三國與地區大幅放寬防疫措施及入境限制，其中台灣已不在風險國家及地區名單內。因此台灣旅客持核酸檢測（PCR）檢測陰性證明，或疫苗接種證明均可入境 瑞士，且無需隔離檢疫。