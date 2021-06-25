醫稱科興疫苗含豬血！政府怒打假消息秒送辦　造謠下場曝：3萬飛了

▲馬來西亞一名醫生因謠傳「科興疫苗有豬血成分」而被罰款。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

新冠疫情重燃的馬來西亞，正積極提高其疫苗接種覆蓋率，努力不讓病毒持續蔓延。然而，當地一名53歲的診所醫生佔努阿茲哈（Jamnul Azhar Mulkan）卻在網上散播「中國科興疫苗含豬血成分」的假消息，引起穆斯林民眾恐慌，而遭控上庭。

綜合當地媒體報導，佔努阿茲哈於4月20日上午8時10分，在一個名為「Uidm Polimas」的臉書賬號上，以影片方式散播「科興疫苗含豬血成分」的假消息，讓當地的穆斯林民眾擔心疫苗「非清真」，進而產生恐慌心理。

政府認為，佔努阿茲哈的言論已觸犯2021年緊急（基本權力）（第2號）條例第4（1）條文，同時也造成民眾誤解，讓政府難以實現群體免疫，因此將其控上法庭。佔努阿茲哈在6月23日開庭時認罪，並被判罰款5000令吉（約新台幣3萬3000元）。

佔努阿茲哈的辯護律師莫哈末凱魯（Mohd Khairul Hafizuddin Ramli）辯稱，佔努阿茲哈並非一個「反對疫苗論者」，反之他已分別在4月和5月中旬，接種了2劑輝瑞疫苗。

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