英研究推估　中國2019年10月已出現COVID-19首例

▲英國肯特大學估算出，新型冠狀病毒SARS-CoV-2最早在2019年10月初到11月中出現。圖為華南海鮮市場。（圖／CFP）

文／中央社上海25日綜合外電報導

最新研究今天顯示，造成2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的病毒可能早在2019年10月就開始在中國散播，比在武漢市的首宗確診病例還要早2個月。

「公共科學圖書館病原體」（PLOS Pathogens）期刊登出的研究指出，英國肯特大學（University of Kent）研究人員利用資料庫與數據集等方法比對，估算出新型冠狀病毒SARS-CoV-2最早在2019年10月初到11月中出現。

他們指出，病毒現蹤最可能的日期是2019年11月17日，而且大概2020年1月就已擴散全球。中國正式公告首起COVID-19病例是在2019年12月，病例與武漢的華南海鮮市場有關。

路透社指出，然而有些早期病例和華南海鮮市場沒有已知的關連，這意味新型冠狀病毒早在這個市場現蹤之前就已開始傳播。

▲▼WHO專家小組先前到訪武漢市華南海鮮市場。（圖／路透）

中國和世界衛生組織（WHO）在今年3月底發表的聯合研究中承認，在武漢疫情爆發前，可能就已有零星的人類感染案例。

不過澳洲醫學研究組織「柯比研究所」（Kirby Institute）副教授特維爾（Stuart Turville）對這份肯特大學的研究指出，仍須有血清樣本檢測，才能提供有關COVID-19起源更有力的依據。

他說：「可惜在當前疫情源出實驗室外逸論的氛圍高張，以及在中國進行後續研究過於敏感等壓力下，可能還需要一段時間才能看到（血清樣本）那類報告。」

美國西雅圖賀勤森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）病毒學家布倫（Jesse Bloom）在本週發表的論文中，恢復了原本遭刪除的中國早期COVID-19病例基因定序資料。

資料顯示，從華南海鮮市場取得的樣本，不代表新型冠狀病毒全貌，而是一個早已傳播且擴散至中國其他地方的始祖序列變體。

批評人士表示，刪除資料的舉動證明中國試圖隱瞞COVID-19起源。

麻省理工學院與哈佛大學的布洛德研究所（BroadInstitute）研究員艾琳娜．陳（Alina Chan）在推特寫道：「為何科學家會要求國際資料庫刪除能告訴我們COVID-19如何在武漢開始出現的關鍵數據？這個問題大家自己就可以回答。」

▲中國和世界衛生組織今年3月底發表的聯合研究中承認，在武漢疫情爆發前，可能就已有零星的人類感染案例。（圖／CFP）

美國病毒學家布倫（Jesse Bloom）本週在線上發表的一篇新論文，提及美國「國家衛生研究院」（NIH）應中方科學家要求刪除病毒基因定序資料一事，再次引發疫情溯源論戰。布倫的論文尚未經同儕審查。

「華盛頓郵報」指出，布倫是透過Google Cloud復原遭刪除的資料，他也沒聲稱復原資料後對哪種疫源推論有利，但強調這是凸顯病毒可能早在2019年12月以前就已在武漢傳播的證據。

NIH在23日的聲明指出，當時是最先公布這批基因序列的中方科學家要求他們刪除，以便把資料交給不同的數據庫，應原提供者所請刪除資料是標準作業。NIH表示，資料是2020年3月提交給他們，同年6月對方要求刪除，以免資料提供其他數據庫時出現版本控管問題。

華郵發現不只NIH，國家醫學圖書館（NLM）自疫情發生迄今，也有8件應請求刪數據的例子，當中同樣包含布倫所復原的這批，但其他絕大多數都是美國國內的提供者要求刪數據。布倫在他的論文裡也承認，研究人員會出於良善動機請公開資料庫移除數據。

杜蘭大學（Tulane University）病毒學家蓋瑞（Robert F. Garry）對布倫的新發現不敢苟同。他表示，布倫所救回的中方研究資料，是病毒基因序列的變異清單，研究人員仍可在一處附件裡找到。

蓋瑞說：「布倫救回的資料，絕非科學文獻裡所沒有的新東西。」還說布倫的論文過於煽動；德州農工大學（Texas A&M University）病毒學家紐曼（Benjamin Neuman）也表示，布倫救回的資料在公開管道仍有。

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