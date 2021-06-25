白頭髮也能變黑！研究揭白髮關鍵元凶　用1方法「輕鬆逆轉」

▲現代人壓力大容易出現白頭髮，美國新研究證實，減少壓力的確能使白髮轉黑。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者張寧倢／編譯

許多人困擾於自己的一頭白髮，美國生物醫學期刊《eLife》刊載的新研究顯示，「壓力」的確會影響頭髮的顏色，讓人在短時間內長出白頭髮，但白髮現象其實是可逆的，只要消除平時所受壓力，就有可能重新長回烏黑秀髮。

這項《eLife》期刊發布的研究，是由美國哥倫比亞大學行為醫學副教授皮卡德（Martin Picard）博士帶領團隊所進行，研究人員發現人類衰老不是固定的線性過程，至少在一定程度上可以被阻止，甚至暫時逆轉，頭髮就像樹木的年輪，記載著過去一段時間的生物歷史訊息。皮卡德說，「用肉眼看一根頭髮，似乎只有一種顏色，但在高分辨率掃描儀之下，可以看到微小的顏色變化。」

皮卡德解釋，當頭髮還在皮下毛囊內時，就會受到壓力荷爾蒙、想法與身體狀況所影響，一旦頭髮長出頭皮就會變硬，並永久地將暴露物質結晶成穩定的形式，因此，超出頭皮的毛髮無法改變顏色，但在毛囊中新生的頭髮可以，這種影響被認為是來自細胞粒線體的壓力變化。

研究針對14名志願者的頭髮顏色進行紀錄，並將結果與他們的壓力日記進行比對，結果發現白頭髮生成與個體所受壓力呈高度相關，而實驗中部分志願者減少壓力後，白髮會自然恢復到原來較深的顏色，其中一名志願者前往度假，結果有5根頭髮在假期期間恢復成深色。

儘管如此，皮卡德呼籲，不應該對用休息與紓壓就能「由白轉黑」感到過於興奮，因為影響頭髮變白的臨界值，還包含了年齡、健康、基因等因素，「在頭髮變白之前需要達到一定的臨界值，我們並不認為一個7旬老人減輕壓力就能使他一整頭的白髮立刻變黑。」

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