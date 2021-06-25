「家人面前」遭3男性侵　17歲女抵抗被扔下陽台冷血片曝光！

▲少女抵抗性侵被扔下2樓。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦一名17歲少女在家中突然遭3名闖入男子攻擊，3男還當著家人的面大膽進行猥褻，性侵無法得逞就直接把人從陽台扔下2樓，導致她頭部著地，頭部與脊髓受傷陷入昏迷中，目前仍在醫院接受治療

事件22日晚間8時30分發生在馬圖拉市(Mathura)查塔地區(Chaatha)，路上監視器畫面顯示，少女被3男扔下2樓後，整個人倒在地上昏迷不醒，家人與熱心路人立即上前幫忙，希望能喚醒她，影片中還可看到2名男子急忙逃離現場。

少女家人表示，事發前他們突然接到一通電話，對方詢問有人在家嗎，不久後3名男子就突然闖進家中，毆打他們的家人包括小孩，受害者哥哥更透露，3男騷擾妹妹已經長達1年，並且就住在附近。警方已逮捕到其中2名涉案男子，承諾將會嚴辦此件。