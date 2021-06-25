Delta病毒擋不住　CNN揭新突變「Delta Plus」：攻陷11國已200例

▲印度今年4月首度發現Delta病毒另種突變「Delta+」（Delta Plus）病毒，被稱為「AY.1」變體或「B.1.617.2.1」。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

秘魯返台祖孫確定感染的是印度Delta新冠病毒變異株。事實上，世界衛生組織（WHO）首席科學家曾說，Delta病毒傳染力明顯較高，成為全球流行主要病毒株。如今，Delta病毒進一步突變的「Delta+」（Delta Plus）病毒更是在11國現蹤，全球至少有200例，但目前還不清楚其對疫苗效力會產生何種影響。

綜合CNN、CNBC報導，Delta病毒（B.1.617.2）現已擴散至全世界至少85個國家，被世界衛生組織列為「高關注變異株」（variant of concern），傳染力比英國Alpha變異病毒高出60%，且持續突變中。

▲Delta病毒被世界衛生組織列為「高關注變異株」（variant of concern）。（圖／達志影像／美聯社）

美國疾病管制暨預防中心本周表示，全美境內感染Delta病毒的患者占10%，高於上周，主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）預測，Delta病毒未來將成為美國主要流行病毒株。另方面，歐洲疾病預防管制中心（ECDC）則認為，到了8月下旬，Delta病毒可能占全歐盟9成病例。

然而隨著疫情發展，印度今年4月首度發現Delta病毒另種突變「Delta+」（Delta Plus）病毒，其被稱為「AY.1」變體或「B.1.617.2.1」，引發國際社會高度關注。

如今Delta+已在11國現蹤，全球累計至少200例，除印度有40例之外，美國截至6月16日累計83例占最多，接著是英國的41例，而尼泊爾、日本、葡萄牙、波蘭、中國、加拿大、俄羅斯、土耳其也發現相關個案。

▲Delta+已在11國現蹤，包括印度、英國、美國、尼泊爾、日本、葡萄牙、波蘭、中國、加拿大、俄羅斯、土耳其。（圖／路透）

Delta+病毒基本上屬於Delta病毒的變異，具K417N突變，對於單克隆「抗體雞尾酒療法」（monoclonal antibodies cocktail）出現抗藥性。印度官方機構稱，該變異株已出現部分令人擔憂的特徵，包括傳染力更強等。

專家現正針對「Delta+」變異株進行調查，確認其傳染力是否比英國Alpha病毒或印度Delta病毒更強，目前還不清楚是否對疫苗效力產生影響。專家認為，現階段對其可能帶來的影響做出判斷仍太早，但仍有必要保持密切關注。

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