美Novavax疫苗最快今夏開打　與台疫苗同技術！年底產量可達5億劑

▲美國生技製藥業者諾瓦瓦克斯（Novavax）研發的新冠疫苗有望在2021年第三季度正式供給施打。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國諾瓦瓦克斯（Novavax）製藥公司於14日宣布，第三期臨床實驗結果達90.4%的總體效力，對中度與重症的預防率則達100％，將在今年第三季度在美國與其他地區申請緊急授權（EUA）。而美國財經媒體TipRanks報導，Novavax有望在今夏全面投產，保守估計到9到11月間能達成每月1億劑的產量。

根據TipRanks報導，Novavax上周公布令人驚艷的第三期臨床數據，針對美國和墨西哥2萬9960名志願者，其中包含77名確診者（超過80％帶有常見的變種病毒，多以英國變種病毒為主）進行試驗，總體效力達90.4%，可以100%預防中度與重症，另外在變種病毒受試者身上效力則有93%，將在今年第三季向美國食藥管理局（FDA）申請EUA。

美國B. Riley投資銀行的分析師Mayank Mamtani認為，雖然比起其他疫苗起步稍晚，但Novavax也在英國、南非等多地進行了試驗，能證實在多樣性的環境中仍然有效，加上因應變種病毒，未來或需補打加強劑，在市場中Novavax的蛋白質次單元疫苗（又稱重組蛋白疫苗）的「高安全性」是特別有吸引力的。值得關注的是，台灣國產的高端、聯亞疫苗與Novavax使用的是相同技術。

報導指出，由於美國FDA批准EUA需要30天的審查期，Novavax可能會在第三季度晚些時候才能獲准使用，但屆時生產等後勤問題也大概已經完全解決，Novavax公司預計，製造廠將自第三季度開始全力生產，預計能先儲備4000到5000萬劑疫苗，而保守估計9月到11月左右，每月產量應該能達到1億劑，12月則有望再增加1.5億劑，總計到年底前共可交付5億劑Novavax疫苗。

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