快訊／今增76例本土「新北32例最多」　各縣市分佈曝光！

記者嚴云岑／台北報導

社區感染爆發月餘，已累積1.3萬人確診，593人死亡。中央流行疫情指揮中心今（25）日再公佈新增76例本土病例，其中34例為居家隔離/檢疫期間或期滿檢驗陽性者。另，確診個案中新增5例死亡。

指揮中心表示，今日新增之76例本土病例，為39例男性、37例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2021)年5月18日至6月24日。個案分佈以新北市32例最多，其次為臺北市20例、桃園市10例、新竹縣4例、苗栗縣3例、彰化縣及高雄市各2例，宜蘭縣、基隆市及臺中市各1例。其中雙北地區以外縣市24例中，13例為已知感染源、2例關聯不明、9例疫調中；相關疫情調查持續進行中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲0625死亡個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月23日累計公布13,061位確診個案中，已有9,650人解除隔離，解隔離人數達確診人數73.9%。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲今日新增個案以新北市32例最多。（圖／指揮中心提供）