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拜登批准佛州緊急狀態！大廈倒塌99人失聯　下令聯邦機構協助搜救

▲▼ 美國邁阿密24日12層樓大廈倒塌造成3死99失聯慘劇。（圖／路透）

▲事發大廈建築物一側坍塌。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

美國邁阿密12樓大廈24日凌晨發生坍塌事故，總統拜登25日批准佛州進入聯邦緊急狀態。白宮表示，拜登此舉授權國土安全局、聯邦緊急事務管理署（FEMA）出面協調所有救難作業。

該棟倒塌的12樓大廈是濱海地區的尚普蘭塔南公寓（Champlain Towers South Condo），當局表示，儘管已有數十人被救出，但仍有99人失聯下落不明，尋找生還者的搜救行動正在進行中。

ABC NEWS指出，拜登25日批准佛州進入緊急狀態，下令聯邦機構協助州及地方政府進行搜救。

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