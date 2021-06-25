拜登批准佛州緊急狀態！大廈倒塌99人失聯　下令聯邦機構協助搜救

▲事發大廈建築物一側坍塌。（圖／路透）
記者詹雅婷／編譯
美國邁阿密12樓大廈24日凌晨發生坍塌事故，總統拜登25日批准佛州進入聯邦緊急狀態。白宮表示，拜登此舉授權國土安全局、聯邦緊急事務管理署（FEMA）出面協調所有救難作業。
該棟倒塌的12樓大廈是濱海地區的尚普蘭塔南公寓（Champlain Towers South Condo），當局表示，儘管已有數十人被救出，但仍有99人失聯下落不明，尋找生還者的搜救行動正在進行中。
ABC NEWS指出，拜登25日批准佛州進入緊急狀態，下令聯邦機構協助州及地方政府進行搜救。
Biden approves an emergency declaration authorizing the federal response to the Surfside, Florida, building collapse. pic.twitter.com/8xdg5Qtl3H— Jennifer Epstein (@jeneps) June 25, 2021
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