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桃園房客狂欠房租、水電費「還留垃圾山」！房東怒求償14萬結局曝

▲▼買房,中古屋,宿舍,屋齡,老房子,出租,租屋,水費,電費,水表,電表,老公寓。（示意圖／PAKUTASO）

▲羅女遭房東指控，積欠租金、把房屋弄髒，法官判賠14萬餘元。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者陳羿妏／桃園報導

羅姓女子向曹姓房東以每月1.8萬承租桃園一處房屋，未料，她自去年4月起時常拖欠房租、水電費，還在租約期間擅自搬走冰箱，租約期滿遺留大量垃圾。曹男認為，羅女未盡保管維護及回復原狀義務，因此提告求償14萬2527元。日前桃園地院審理後，判羅女賠8萬127元為適當，可上訴。

判決指出，曹男主張，羅女2019年10月20日向他承租桃園市某房屋，租約一年，租金每月1萬8000元，並於每月20日之前給付房租，水電費均由羅女自付。然而，羅女自2020年4月起時常拖欠房租，至今還沒給他7月、10月份租金共3萬6000元，以及水費3281元、電費5萬7446元都是他自己先行墊付。

此外，羅女於租約期間擅自搬走冰箱，合約期滿離開時，更遺留一堆垃圾，像是流理台堆滿碗、窗台滿是煙蒂。曹男認為，羅女未善盡保管維護責任，讓他受有冰箱費用2萬、清潔費6萬、油漆費1800元等損害，而扣除已收下的押金3萬6000元後，羅女應賠償他14萬2527元。

羅女辯稱，她確實有積欠租金、水電費未付，對於油漆費用也不爭執，但不同意冰箱、清潔費的請求；由於雙方曾約定屋內的物品可由她使用至不堪使用為止，既然冰箱在租賃期間壞掉，她當然可以請回收人員處置，況且租屋時與搬離狀態並無不同，她甚至在承租時有自行出資清潔，才讓房屋整治適宜居住狀態。

不過，法官勘驗相關事證，採信曹男說詞，審酌後，判羅女應賠8萬127元為適當，全案仍可上訴。

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