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僅雙北、桃園確診雙位數！12縣市0確診　1張圖看確診狀況

▲▼0625本土單日新增地圖（圖／ETtoday製）

▲0625本土單日新增地圖（圖／ETtoday製）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增76例本土病例，其中有5例死亡。相較前2日都破百例，今日重回雙位數雖然是好事，全民仍不能鬆懈。從5月11日本土社區疫情開始，國內累積超過1.3萬例本土病例，有超過500例死亡。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，讓讀者一目了然。

指揮中心指出，今日新增之76例本土病例，為39例男性、37例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今（2021）年5月18日至6月24日。

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個案分佈以新北市32例最多，其次為台北市20例、桃園市10例、新竹縣4例、苗栗縣3例、彰化縣及高雄市各2例，宜蘭縣、基隆市及台中市各1例。其中雙北地區以外縣市24例中，13例為已知感染源、2例關聯不明、9例疫調中；相關疫情調查持續進行中。

▲▼0625全台病例總數地圖（圖／ETtoday製）

▲0625全台病例總數地圖（圖／ETtoday製）

指揮中心亦說明，今日新增5例死亡個案，為3例男性、2例女性，年齡介於70多歲至90多歲，發病日介於5月16日至6月19日，確診日介於5月29日至6月20日，死亡日介於6月21日至6月23日。

全台今年已累計 13189 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基
新北市 6331 人
台北市 4336 人
基隆市 294 人

桃竹苗
桃園市 664 人
新竹市 34 人
新竹縣 97 人
苗栗縣 542 人

中彰投
台中市 192 人
南投縣 35 人
彰化縣 256 人

雲嘉南
雲林縣 21 人
嘉義縣 18 人
嘉義市 9 人
台南市 41 人

高屏
高雄市 81 人
屏東縣 40 人

宜花東
宜蘭縣 96 人
花蓮縣 68 人
台東縣 22 人

澎金馬
澎湖縣 5 人
金門縣 0 人
連江縣 4 人

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