韓「護國神山」7月打疫苗！三星安排員工接種莫德納　加速全體免疫

▲三星、SK海力士、LG等集團研擬7月底為員工施打莫德納疫苗。圖為南韓民眾接種嬌生疫苗。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著南韓防疫當局公佈今年第3季（7月起）的新冠疫苗接種計畫，開放18至59歲一般民眾前往接種，掌握國家經濟命脈的財閥也為員工擬定施打計畫，三星集團旗下公司研擬7月下旬為職員安排接種莫德納，提早達成產業界的「群體免疫」，而LG集團、SK海力士、現代汽車、浦項鋼鐵也正在研議當中。

根據《韓聯社》報導，三星電子今（25）日表示，將從7月27日起在辦公地點附設的醫療機構內，為18至59歲的全體員工與合作企業職員施打莫德納疫苗，包含位在水原、龜尾、光州、龍仁器興、華城、平澤的辦公地點或工廠，而集團旗下的三星SDI、三星Display、三星電器、三星電子的員工也將內速施打對象。

而現代汽車、SL海力士、LG Display等南韓國內4大集團也正推動方案為員工施打新冠疫苗，其中現代汽車將在3處工廠、起亞汽車的3間工廠、南洋技術研究所推動員工疫苗接種；SK海力士則在利川、清州廠區為職員與常駐合作企業員工推動施打計畫，未來將確定具體方案；LG Display則研擬在坡州、龜尾等廠區為員工安排施打；至於浦項鋼鐵則正準備遞交接種計畫書。

據悉，南韓防疫當局計畫在今年9月底以前，完成國內3600萬人口施打第1劑疫苗。

►南韓準備保護半導體神山！政府研擬讓高科技家電廠員工施打疫苗

在家養出水煮蛋肌 SKII緊緻彈力精萃特價1650

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast