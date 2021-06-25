他確診住院4個月「帳單高達8000萬」　光住加護病房就要1000萬

▲他確診住院四個月收到台幣8000萬帳單。（圖／翻攝自TikTok／letstalkaboutbusiness）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名網友確診新冠肺炎後，在醫院住了四個月才出院，結果當他收到保險費用的明細帳單時簡直嚇壞了，因為所有費用加起來竟然高達285萬美元，讓許多人驚呼，真的是太誇張了。

TikTok用戶@letstalkaboutbusiness日前上傳了一段影片，詳細拍攝他住院四個月治療新冠肺炎所花的費用明細。從清單上可以看到，費用包含35萬美元（約台幣985萬元）的化驗費、32萬美元（約台幣900萬元）的重症加護病房費、40萬美元（約台幣1126萬元）的中級重症加護病房費，還有超過39.7萬美元（約台幣1117萬元）的非消毒醫療手術用品費。

除此之外，還有各種醫療服務費用，例如數千美元不等的語言治療、麻醉和超音波檢查費，滿滿兩頁的費用清單加起來，金額竟高達285萬美元（約台幣8022萬元），讓他不禁在影片打了大大的「哇」（Woooow）。

目前這部影片已經吸引超過740萬人觀看，所有人也都被金額給嚇傻，「這費用真的是太誇張了」、「美國不是一個國家，而是一門生意」、「這是自由國度（Land of the free）對吧」、「還是要問醫院看看有沒有團購」。

也有人在下面留言解釋，這並非病患自己要支付的帳單，而是要給保險公司的費用清單，「如果他們有保險，保險公司會付錢的。」

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