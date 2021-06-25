Delta變種強襲以色列！　50%確診者「打過疫苗」也中標

▲ 繼4月中取消戶外口罩禁令，以色列6月中宣布，在室內也不用戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列快速推動新冠疫苗接種，截至24日已施打超過千萬劑，約57%人口完整接種，近日卻在首見於印度的Delta變種病毒侵襲下，出現新一波病例激增。該國衛生官員指出，近來新的確診個案中有多達一半已接種疫苗。

根據當地《國土報》，以色列​衛生部總監雷維（Chezy Levy）向《以色列公共廣播公司》（Kan Bet）23日說明，約有40%至50%的新病例為已接種疫苗的民眾，但未詳細說明統計期間。他此前於21日指出，日增確診病例中有1/3為已接種族群，目前不確定他們已完整接種或僅接種一劑，正持續分析這些個案。

儘管上述皆為初步數據，仍代表Delta變種在如以色列等疫苗覆蓋率高的地區可能繼續傳播，引發民眾憂慮。但好消息是，相較未接種疫苗者，已接種者感染後症狀似乎較輕。

以色列21日通報新增123起確診病例，為5月來首度除日增破百例。雷維當天說明，其中約70%病例由Delta變種引起。相較其他變異株，Delta變種對已接種疫苗者的風險最大。在Delta變種佔據逾90%病例的英國，73起相關死亡個案中就有26人已完整接種疫苗。

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