崩塌前後對比超驚悚！美大廈3死99失聯　搜救員朝瓦礫堆呼喊搶命

▲大樓一側在短短13秒內坍塌,伴隨著猶如打雷的巨大聲響。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國邁阿密24日12層樓大廈倒塌造成3死99失聯慘劇,且有多人受困,佛州州長當晚宣布進入緊急狀態,啟動大規模搜救。如今事故發生的前後空拍畫面也曝了光,可見建築一側淪為灰色瓦礫殘骸,現場怵目驚心。

▲▼該棟大廈約有130多戶家庭入住。(圖/路透,下同)

綜合CNN、紐約郵報報導,倒塌的12樓大廈是當地的尚普蘭塔南公寓(Champlain Towers South Condo),距離海邊並不遠,約有130多戶家庭入住。沒想到就在多數人還在睡夢中的凌晨1時30分左右,大樓一側在短短13秒內坍塌,伴隨著猶如打雷的巨大聲響,滾滾濃煙隨風飄散。

JUST IN: Video I’ve obtained of the building collapse in Surfside, Florida. pic.twitter.com/BGbRC7iSI9

最終映入眼簾的是,建築物一側淪為灰色瓦礫殘骸的驚悚景象。事件發生後,大規模搜救行動隨即展開,救難人員對著廢墟大聲呼喊,傾聽是否有任何聲音或敲擊聲傳出,同時派出搜救犬支援,並從地下停車場進入現場,試圖尋找生還者。

▲▼搜救人員試圖從地下停車場進入,尋找生還者。(圖/路透)

這起事件至少奪走3條人命,至少99人失聯,這其中也包括友邦巴拉圭第一夫人姊妹蘇菲雅(Sophia López Moreira)一家人。

現已知事發當下,該棟大樓正在進行屋頂工程,但目前當局尚未公布大樓倒塌的原因,當地警方表示,在搜救行動結束後,相關調查就會展開。佛州州長24日晚間也宣布進入緊急狀態。

#MDFR #TRT & #FLTF1 are working in the basement parking garage at Champlain Towers. Firefighters continue working on locating possible victims, while dealing with heavy damage and changing conditions in the parking garage. #SurfsideBuildingCollapse pic.twitter.com/qseknk0T8q