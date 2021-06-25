原因曝！哈利梅根拒絕亞契接受「鄧巴頓伯爵」頭銜　與1字有關

▲英國哈利夫婦與兒子亞契（Archie）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根育有兒子亞契與女兒莉莉貝。關於亞契「王子」頭銜一事，如今再有消息指出，夫妻倆拒絕讓亞契使用「鄧巴頓伯爵」（Earl of Dumbarton），因為名字含有「Dumb」4個英國字母，可能害他在美國被嘲笑霸凌。

綜合每日電訊報等外媒報導，哈利夫婦其實擁有薩塞克斯公爵與夫人（Duke and Duchess of Sussex）、鄧巴頓伯爵與夫人（Earl and Countess of Dumbarton）、基厄基爾男爵與夫人（Baron and Baroness Kilkeel）等頭銜，但回顧2人大婚之後的日子，最常使用薩塞克斯公爵與公爵夫人的頭銜，鮮少使用另外2個。

文中提到，「鄧巴頓伯爵」頭銜來自英國蘇格蘭，但名字之中的「Dumb」4個英文字母，在美國常被用來形容「愚蠢」。消息指出，儘管身為哈利兒子的亞契有資格繼承「鄧巴頓伯爵」頭銜，但哈利夫婦顯然不願意讓他使用，深怕未來可能因此讓孩子被霸凌嘲笑，「不僅僅是梅根點出這些潛在隱憂，哈利也感到困擾。」

每日郵報指出，傳言哈利王子不想讓亞契授予頭銜，反而想追隨安妮公主拒絕給兒女皇家頭銜的腳步。哈利夫婦身邊的消息人士向每日電訊報表示，夫妻倆對亞契不會成為王子「從未提出爭議」。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast