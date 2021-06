原因曝！哈利梅根拒絕亞契接受「鄧巴頓伯爵」頭銜　與1字有關

▲英國哈利夫婦與兒子亞契(Archie)。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

英國哈利王子(Prince Harry)與妻子梅根育有兒子亞契與女兒莉莉貝。關於亞契「王子」頭銜一事,如今再有消息指出,夫妻倆拒絕讓亞契使用「鄧巴頓伯爵」(Earl of Dumbarton),因為名字含有「Dumb」4個英國字母,可能害他在美國被嘲笑霸凌。

綜合每日電訊報等外媒報導,哈利夫婦其實擁有薩塞克斯公爵與夫人(Duke and Duchess of Sussex)、鄧巴頓伯爵與夫人(Earl and Countess of Dumbarton)、基厄基爾男爵與夫人(Baron and Baroness Kilkeel)等頭銜,但回顧2人大婚之後的日子,最常使用薩塞克斯公爵與公爵夫人的頭銜,鮮少使用另外2個。

文中提到,「鄧巴頓伯爵」頭銜來自英國蘇格蘭,但名字之中的「Dumb」4個英文字母,在美國常被用來形容「愚蠢」。消息指出,儘管身為哈利兒子的亞契有資格繼承「鄧巴頓伯爵」頭銜,但哈利夫婦顯然不願意讓他使用,深怕未來可能因此讓孩子被霸凌嘲笑,「不僅僅是梅根點出這些潛在隱憂,哈利也感到困擾。」

每日郵報指出,傳言哈利王子不想讓亞契授予頭銜,反而想追隨安妮公主拒絕給兒女皇家頭銜的腳步。哈利夫婦身邊的消息人士向每日電訊報表示,夫妻倆對亞契不會成為王子「從未提出爭議」。

