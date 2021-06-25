快訊／週末又有莫德納疫苗要來？　指揮中心下午2時說明

記者嚴云岑／台北報導

資深媒體人周玉蔻，今（25）日在電台節目中表示，又有疫苗就在本周末要到台灣，且也是莫德納，更加碼爆料週末將會迎來確診數降低的好消息，副指揮官陳宗彥上午在記者會上表示，「如果有疫苗來就會跟大家說」。是否真有疫苗來台？是否為先前傳出的41萬劑？下午陳時中有望一併說明。

周玉蔻表示，她的消息來源之一就是看到王定宇昨深夜臉書PO文，一句話看似什麼都沒說，卻又充滿期待寫道「快要週末了，期待有美好的事情會發生！」。在詢問前衛生署副署長李龍騰疫苗未到貨事宜後，對方也表示「可以放心」。

針對疫苗殘劑使用，不少專家、醫師們建議，疫苗可比照韓國，開放30歲以上民眾預約施打。指揮中心指揮官陳時中昨表示，目前傾向開放，與地方政府討論後，會再做決定，讓大家有方向可以依循。副指揮官陳宗彥今（25）日上午在記者會上說明，會請接種單位公告疫苗接種作業及候補名單登記。

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對此，陳宗彥宣布，會請接種單位公告疫苗接種作業及候補名單登記，可針對尚未開放的類別接種對象，再來則是不限其他接種對象，但要符合接種年齡。

陳宗彥說，對於開放非現行優先接種類別的部分，會請接種人員在同意書上要駐計剩餘劑量的使用者，且在注射完畢後將接種資料上傳全國性預防接種系統。