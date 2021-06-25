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三星千金熱戀4年下嫁保鑣！夫酗酒家暴「感情逝」...爆疑性騷女星

▲▼新羅酒店社長李富真、三星集團前會長李健熙。（圖／CFP）

▲新羅酒店社長李富真、三星集團前會長李健熙。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

近期熱播韓劇《我的上流世界》描述南韓財閥華麗、且不為人知的私生活，劇情內可看到現實生活中三星集團、大韓航空母女檔身影。然而，三星集團的長公主李富真與前夫林佑宰為期15年的「格差婚」卻也與劇情如出一轍，林佑宰只是一介平凡職員、李富真卻是集團千金，兩人熱戀4年結婚，膝下遇有一子，卻因林佑宰長期酗酒、家暴，還被爆與已故女演員張紫妍有35次通話紀錄，最後以離婚收場。

根據韓媒《女性朝鮮》報導，現任新羅酒店代表理事社長的李富真（이부진）其實曾與平凡男子有過一段情，她於1999年不顧「門當戶對」的世俗傳統與熱戀4年的男友林佑宰（임우재）完婚，由於兩人身分差異極大，受到社會各界矚目，加上婚後林佑宰接受李健熙指示前往美國留學，實際參與當地公司業務，備感壓力，甚至一度鬧輕生，兩人因生活上的瑣碎細節產生嫌隙。

李富真於2015年2月向水原地方法院城南支院提出離婚訴訟，開啟這場為期5年3個月的訴訟戰，首爾家庭法院於2017年將兒子的監護權判給李富真，同時依據夫妻間財產分配，需支付林佑宰86億韓元，而在2019年9月首爾高等法院的判決中，法官駁回林佑宰的上訴，同時判決李富真需支付林佑宰141億韓元，兩人於2020年離婚正式成立。

▲▼三星集團千金李富真。（圖／CFP）

▲三星集團千金李富真。（圖／CFP）

報導指出，其實兩人是在1995年首爾市江東區上一洞某殘障兒童保護機構的慈善活動上邂逅，經過4年熱戀結婚。不過林佑宰在接受《韓民族新聞》專訪時透露，自己原先在三星集團內是李富真的保鑣，而三星集團則對此解釋，林佑宰原本任職於三星物產的電算中心，在某場義工活動上結識李富真。

林佑宰表示，當時自己原本是李健熙的保鑣，後來才開始擔任李富真的保鑣，「李富真社長身體比較虛弱，所以較依賴我，那時她對我求婚，但是我認為我們的家庭背景存在的差異太大，我婉拒她的求婚，不過李健熙會長卻允許我們談戀愛，甚至直接要我們結婚。」

林佑宰與李富真完婚後，依照李健熙的指示前往美國留學，並接受三星集團栽培，當時他連一句英文也不會說，不過卻不敢違抗岳父李健熙的命令，因為李健熙的指示就如同憲法般，根本不能反抗。林佑宰透露，美國留學生活簡直如同地獄般痛苦，甚至因為壓力過大而曾試圖自殺，曾2次服用安眠藥。林佑宰見到李富真時，兩人不禁相擁痛哭。

▲▼林佑宰遭李富真提請離婚，2016年前往水原地院城南支院遞狀上訴。（圖／達志影像）

▲林佑宰遭李富真提請離婚，2016年前往水原地院城南支院遞狀上訴。（圖／達志影像）

此後，林佑宰受到三星集團提拔，首先在美國當地的戰略組任職，擔任常務、專務，2011年甚至擔任三星電器的副社長，不過林佑宰畢竟能力有限，在經營管理上捉襟見肘，還常因格差婚等遭人背後指點，無形中累積巨大壓力，只好長期酗酒，成為離婚原因的開端。

李富真在提離婚訴訟時表示，林佑宰長期酗酒，有不良的飲酒習慣，且因此對自己家暴，加上以公司業務繁忙為藉口久久未踏進家門一步，疏遠家庭生活，在無法忍受下才提起離婚。對此，林佑宰無法接受「被離婚」的理由，表示家中工作的18名幫傭中根本沒人見到自己酒後失控的行為。

另外，根據先前《MBC》獨家報導，已故女演員張紫妍（장자연）因生前不堪多次的「性接待」、「性上納」選擇輕生身亡，然而最後在調查其生前通話紀錄名單時，卻驚見林佑宰的名字，且兩人通話高達35次，而其使用的手機號碼還是用李富真的名義申辦的，也為張紫妍的死亡疑雲再添一層迷霧。

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